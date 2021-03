Omcirkel dinsdag 23 maart in je agenda, want dan is het tijd voor de presentatie van de OnePlus 9 (Pro). Daarnaast heeft de fabrikant alvast een samenwerking met camerafabrikant Hasselblad aangekondigd.

OnePlus 9 (Pro) presentatie op 23 maart

Ook dit jaar geen fysieke onthulling, maar een livestream voor de nieuwste toestellen van OnePlus. Het gaat om de OnePlus 9-serie, maar meer details maakt de fabrikant nog niet bekend. De aankondiging volg je op dinsdag 23 maart om 15.00 Nederlandse tijd, via de eigen website van OnePlus.

Geruchten over een eerdere presentatie dan voorgaande jaren deden al even de ronde. De OnePlus 8-serie werd in april 2020 gepresenteerd en de toestellen daarvoor in mei. In het persbericht spreekt de fabrikant over de OnePlus 9-serie. Hoeveel toestellen daarin vallen, is nog onbekend.

OnePlus 9-serie en samenwerking met Hasselblad

We verwachten sowieso de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro te gaan zien. Of het bedrijf ook een goedkopere OnePlus 9 en de langverwachte smartwatch toont op datzelfde moment is nog de vraag. Voor de camera’s werkt het bedrijf vanaf nu samen met fabrikant Hasselblad, net zoals Huawei dat doet met Leica.

“Daarmee krijgt de OnePlus 9-serie het meest geavanceerde OnePlus-camerasysteem tot nu toe”, meldt het bedrijf. In de aankomende drie jaar wordt 150 miljoen dollar geïnvesteerd. Daarmee wordt de mobiele camerafotografie van OnePlus-smartphones verbeterd. Enkele functies en nieuwigheden zijn een panoramamodus met een hoek van 140 graden, snelle focus voor selfies en veel betere kleurcalibratie. Bij de OnePlus 9 is er ook een verbeterde groothoeklens aan boord. Daardoor ontstaat er geen vertekening meer in de hoeken van gemaakte foto’s.

De nieuwe OnePlus-telefoons worden ook uitgerust met de nieuwe 50 megapixel IMX789-sensor van Sony, waarmee tot één miljard kleuren kunnen worden vastgelegd. Dankzij de samenwerking tussen OnePlus en Hasselblad is de HDR video-opname verbeterd. Ook kunnen video’s in een 4K-resolutie worden vastgelegd met 120 frames per seconde en 8K-video’s met 30 frames.

Verdere (camera)details worden bekendgemaakt op 23 maart of misschien al in de aanloop naar die datum. De fabrikant staat namelijk bekend om zijn teasers als er een lancering aankomt.

