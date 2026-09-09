Bluetooth op de schop: wat betekent dat voor je telefoon en gadgets?

Bluetooth is inmiddels zo vanzelfsprekend dat we nauwelijks zonder kunnen. De draadloze technologie werkt met je telefoon, oordopjes en andere apparaten, maar gaat de komende jaren aanzienlijk veranderen.

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Grote veranderingen voor bluetooth vanaf 2027

Het goede nieuws: je smartphone gaat vanaf volgend jaar niet ineens anders werken. Wel wordt de techniek achter bluetooth uitgebreid. Dat gebeurt door Bluetooth SIG. Dit is de organisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling van bluetoothstandaarden en de licentieverlening van bluetoothtechnologieën en -handelsmerken aan fabrikanten.

Er zijn enkele ontwikkelingen om in de gaten te houden. Die bespreken we hieronder kort. Het hele verhaal is behoorlijk technisch, maar we nemen de kern met je door.

– Bluetooth moet aanzienlijk sneller worden

Eén van de interessantste veranderingen is dat de maximale datasnelheid van Bluetooth LE wellicht wordt verhoogd van ongeveer 2 naar maximaal 7,5 Mbit/s. Bluetooth LE staat voor Low Energy.

Dit is een versie van bluetooth die speciaal is ontworpen om zeer weinig energie te verbruiken. Deze technologie vind je vooral in kleinere apparaten als smartwatches, fitnesstrackers, sensoren en bluetoothtrackers.

Voor de gemiddelde gebruiker betekent dit niet dat een bestaand toestel ineens drie of vier keer zo snel bluetooth gaat gebruiken. De nieuwe mogelijkheden moeten namelijk zowel door de telefoon als het aangesloten apparaat worden ondersteund. Toch is het een veelbelovend signaal dat er gesleuteld wordt aan de maximale datasnelheid.

– Ontwikkeling van nieuwe frequenties

Bluetooth maakt traditioneel gebruik van de 2,4GHz-band, dezelfde frequentieband waarin bijvoorbeeld wifi-netwerken actief zijn. Bluetooth SIG werkt aan opties om buetooth in de toekomst ook gebruik te laten maken van hogere frequenties. Een belangrijke stap daarbij is het gebruik van de 5GHz-band. Voor de verdere toekomst wordt ook gekeken naar de 6GHz-band.

Dat kan zorgen voor meer beschikbare bandbreedte en in sommige situaties minder last van drukte op de 2,4GHz-band. Het betekent echter niet dat bestaande bluetooth-apparaten automatisch op 5 of 6GHz gaan werken. Daarvoor is nieuwe hardware nodig.

– Ook ontwikkeling van bluetooth-audio

Bluetooth LE Audio is een relatief nieuwe generatie van bluetooth-audio. Deze techniek moet onder meer efficiënter omgaan met energie en maakt nieuwe toepassingen mogelijk.

Het wordt vooral afwachten in hoeverre de hogere datasnelheden waar aan gewerkt wordt, kunnen zorgen voor het afspelen van audio in zeer hoge kwaliteit op bluetooth-oordopjes. Voordat het zover is, moeten zowel de smartphone en de oordopjes als de rest van de audioketen de nieuwe technieken ondersteunen.

– Bluetooth en internet komen dichter bij elkaar

Een vierde en laatste ontwikkeling is dat bluetooth wordt uitgebreid met mogelijkheden om apparaten gemakkelijker via IP-netwerken te laten communiceren. Dat kan vooral interessant zijn voor smart-home-apparaten en andere devices die niet alleen rechtstreeks met een telefoon communiceren, maar ook onderdeel zijn van een groter netwerk.

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Hier kun je rekening mee houden

Ondanks alle veranderingen die er waarschijnlijk aan gaan komen, hoef je niet ineens een andere smartphone te kopen. Bluetooth is ontworpen met veel aandacht voor compatibiliteit tussen generaties. Wel kan het zijn dat je met moderne apparaten op termijn profiteert van nieuwe functies, hogere snelheden of betere audio. Voorwaarde is dat de hardware en software van je apparaat die nieuwe mogelijkheden ondersteunen.

2027 is dan ook geen harde deadline waarop bluetooth ineens helemaal verandert. Het is eerder de start van een periode waarin verschillende nieuwe bluetoothtechnologieën geleidelijk hun weg zullen vinden naar je smartphone, oordopjes, andere persoonlijke apparaten en zelfs je auto.

Wat vind jij de handigste toepassing van bluetooth? En kun je je een leven zonder voorstellen? Deel het met ons en andere lezers in de reacties hieronder.