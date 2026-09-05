Deze Android-nieuwtjes mag je deze week echt niet missen (week #36)

Xiaomi onthult een toffe vouwtelefoon en Poco presenteert zijn duurste toestellen tot nu toe. Dit is het nieuwsoverzicht van week 36.

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Xiaomi heeft de Xiaomi 18 Fold onthuld op de IFA 2026. Je vouwt deze gloednieuwe foldable van Xiaomi horizontaal uit, zoals je doet bij een paspoort. Dat doet denken aan de Samsung Z Fold 8. De modelnaam die Xiaomi aan zijn nieuwste vouwtoestel geeft, is ‘mid-fold’. Aan de buitenkant van de 18 Fold zit een 5,38-inch scherm. Wie het toestel openvouwt, kijkt naar een scherm van 7,58 inch.

We hebben natuurlijk door het glas getuurd, maar een vouw in het uitgeklapte scherm was nauwelijks zichtbaar. Dat belooft veel goeds, al is het lastig inschatten hoe dit gaat zijn in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld met lichtinval van verschillende hoeken.

→ Dit moet je weten over de vouwbare Xiaomi 18 Fold

Tijdens technologiebeurs IFA 2026, dat deze week in Berlijn plaatsvindt, heeft Motorola een nieuwe telefoon onthuld. Het gaat om de Edge 70 Plus, die binnenkort in Nederland te koop is voor een adviesprijs van 599,99 euro. Het toestel verschijnt in vier kleuren: lichtgroen, donkergroen, blauw en roze. Motorola bracht eerder ook de Edge 70, Edge 70 Pro en Edge 70 Max uit.

Het camerasysteem van de Motorola Edge 70 Plus valt nogal op. Allereerst door de 200 megapixel-hoofdcamera, die optische beeldstabilisatie heeft en je ook gebruik laat maken van ‘10x Super Zoom’. Opvallend genoeg heeft de Plus verder alleen een simpele 2 megapixel-macrocamera achterop.

→ Motorola Edge 70 Plus is een opvallende smartphone

De Chinese smartphonemaker Poco introduceert twee telefoons, die de concurrentie aan moeten gaan met high-end toestellen van andere merken. Het gaat om de Poco F9 Ultra en F9 Pro, die vanaf nu in Nederland te bestellen zijn. De Poco F9 Ultra volgt de Poco F8 Ultra op, die nog geen jaar geleden is uitgebracht.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1099,90 euro en is daarmee de eerste telefoon van Poco van meer dan 1000 euro. Hij is bovendien veel duurder dan zijn voorganger, die bij de lancering 829 euro kostte. Daar staan wel betere specificaties tegenover. Zo heeft de Poco F9 Ultra een Snapdragon 8 Elite Gen 5, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment.

→ Poco F9 Ultra is sneller dan ooit, maar ook erg duur

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Huawei heeft zijn nieuwste smartwatches officieel uit de doeken gedaan. De Huawei Watch GT 7 Pro is daarbij het nieuwe topmodel en zet vooral in op sport, outdoor en gezondheid. De smartwatch krijgt een luxe behuizing, nieuwe sportfuncties en uitgebreidere gezondheidsmetingen.

Daarnaast heeft Huawei de reguliere Watch GT 7, een vernieuwde Watch 6-serie en de nieuwe Watch D3 voor bloeddrukmetingen gelanceerd. Ook zijn er nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd: de FreeBuds Neo. De Huawei Watch GT 7 Pro is het paradepaardje van de nieuwe smartwatchreeks. Het horloge is gemaakt van deels titanium en deels keramiek.

→ Dit zijn alle aankondigingen van Huawei

Je kunt natuurlijk een smartphone én een e-reader kopen, maar wat als je ze kunt verenigen in één toestel? Dat is precies wat de TCL P80 Pro en P80 Ultra, die vandaag officieel zijn gepresenteerd, voor elkaar proberen te krijgen. De telefoons hebben een kleurrijk 6,83 inch-oled-scherm dat TCL ‘Nxtpaper’ noemt.

Kort gezegd is het een mat display dat reflecties heel effectief tegengaat. Met een knop aan de zijkant kun je het scherm bovendien omzetten naar de ‘Max Ink’-modus. Dan heb je een e-reader voor je neus waarop je volgens het bedrijf zeven dagen lang boeken kunt lezen op een acculading. Deze modus schakelt bovendien de meeste notificaties uit.

→ TCL P80-telefoons veranderen in een e-reader