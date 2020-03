Opinie: Quibi is de meest boeiende nieuwe streamingdienst

Er zijn al een hoop streamingdiensten op de markt, maar er komt er nog eentje bij: Quibi. Wat mij betreft is dit de meest boeiende nieuwe toevoeging.

Waarom Quibi zo interessant is

Er kan altijd nog een streamingdienst bij, zeker als ze zo interessant zijn als Quibi. Deze nieuwe dienst lanceert in april met vijftig nieuwe series. Helaas aanvankelijk exclusief in de Verenigde Staten, maar de rest van de wereld volgt later. Waarom kijk ik daar naar uit? Quibi doet het anders dan de rest.

Quibi focust zich op millennials die vooral series kijken via hun smartphone, bijvoorbeeld onderweg of in bed. De nieuwe dienst lanceert daarom alleen als app voor Android en iOS en niet voor televisies. Dat heeft een aantal gevolgen voor hoe series worden gemaakt en hoe je ze kijkt.

Korte afleveringen

Allereerst duren afleveringen, of delen van films, nooit langer dan tien minuten. Ze zijn dus ideaal voor tussendoor. Sowieso ben ik groot fan van kortere afleveringen, ook op andere diensten. Begin deze maand heb ik bijvoorbeeld gekeken naar I Am Not Okay With This op Netflix, over de jonge Sydney die destructieve superkrachten blijkt te hebben die ze niet onder controle heeft. Het is een heerlijke serie, met een fijne stijl en goede personages. En de afleveringen duren maar twintig minuten.

Normaal is die lengte gereserveerd voor komedies, maar het blijkt ook uitstekend te werken voor andere genres. Veel series voelen gewoonweg te lang. Met afleveringen van maximaal tien minuten, wordt het niet alleen makkelijker om alles te volgen, maar zal er hopelijk ook beter worden nagedacht over wat er echt nodig is om het verhaal te vertellen, en de personages uit te diepen. Meer focus, minder filler.

Draaien

Daarnaast doet Quibi nog iets tofs. Het maakt namelijk niet uit of je jouw smartphone horizontaal of verticaal houdt. Je ziet altijd wat je moet zien. Zelfs als je wisselt tijdens het kijken. Waarschijnlijk zul je het meeste zien als je jouw toestel gewoon horizontaal houdt, maar ook verticaal wordt het beeld gevuld en zie je altijd de belangrijke personages of gebeurtenissen.

En Quibi heeft nogal wat series om in de gaten te houden. Denk aan Most Dangerous Game met Liam Hemsworth en Christoph Walz over een gevaarlijk kat-en-muisspel. Sophie Turner moet zien te overleven na een vliegtuigcrash in Survive. En in The Fugitive speelt Kiefer Sutherland een politie-agent die achter iemand aangaat die een bomaanslag zou hebben gepleegd. Check onderstaande trailers maar eens:

Quibi belooft in het eerste jaar met 8500 afleveringen van 175 verschillende shows te komen. Zodra de dienst in Nederland beschikbaar is, heb je dus een hoop te kijken. Opvallend wel is dat de dienst 4,99 dollar per maand kost, maar je dan nog advertenties krijgt te zien. Om die helemaal te verwijderen, betalen gebruikers 7,99 dollar per maand.

Met steeds meer streamingdiensten op de markt lijkt Quibi eindelijk eens iets echt anders te doen. En dat zonder dat het je als kijker teveel tijd kost. Bovendien hoop ik dat het de andere diensten inspireert om ook eens de schaar in hun afleveringen te zetten.

