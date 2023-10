Deze concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 5 komt mogelijk naar Nederland

De Oppo Find N3 Flip komt mogelijk naar Nederland. Er is een wereldwijde variant van het klaptoestel opgedoken, dat afgelopen augustus exclusief in China werd uitgebracht.

Oppo Find N3 Flip naar Nederland?

Klaptelefoons schieten als paddestoelen uit de grond. De Galaxy Z Flip 5 van Samsung is het bekendst, maar ook de Motorola Razr 40 en 40 Ultra gooien hoge ogen. Ze krijgen er binnenkort wellicht een concurrent bij, want de kans bestaat dat de Oppo Find N3 Flip naar Nederland komt.

Gizmochina schrijft dat er een variant van het toestel is opgedoken die bestemd is voor de wereldwijde markt. Afgelopen augustus verscheen de Find N3 al in China. Het gaat om een smartphone met een 3,26 inch-schermpje op de buitenkant, waarmee je onder meer je notificaties checkt of selfies in hoge kwaliteit kunt schieten.

Daarvoor staan drie lenzen tot je beschikking: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een zoomlens van 32 megapixel die het beeld 2x dichterbij haalt. Die laatste camera ontbreekt op de genoemde concurrenten van Samsung en Motorola.

Aan de binnenkant treffen we een 6,8 inch-oled-display aan met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz.

Kloppend hart van de smartphone is een MediaTek Dimensity 9200-chip. Dat is de snelste processor van MediaTek, die zich in grote lijnen kan meten met de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. Die chip vinden we dit jaar in veel high-end toestellen. Oppo stopt daar 12GB RAM bij en 256 of 512GB opslagruimte.

Oppo bracht de Find N3 Flip in China in drie kleuren uit: roze, goud en donkergrijs. Voor een klaptelefoon heeft hij een behoorlijk grote accu van 4300 mAh. Die laadt met 44 Watt ook vrij rap op.

Wat gaat de Oppo Find N3 Flip kosten?

Of de Oppo Find N3 Flip echt naar Nederland komt, moeten we nog even afwachten. Als dat het geval is, zal het geen goedkope smartphone worden. Het instapmodel met 256GB opslag kost in China omgerekend 860 euro exclusief BTW. Mogelijk komen daar bij ons nog importheffingen bovenop.

