Oppo gaat bij verschillende smartphones geen oplader meer leveren

Ook Oppo stopt met leveren van opladers bij verschillende smartphones. Vanaf begin volgend jaar moet dat het geval zijn, maar exacte details zijn nog onbekend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook Oppo stopt geen opladers meer in de doos

Zo is het nog de vraag bij welke productseries van Oppo er geen oplader meer wordt meegeleverd. Het bedrijf biedt smartphones in de A-serie, Reno-lijn en bijvoorbeeld Find X-serie. Ook kun je er terecht voor draadloze oordopjes en wearables, maar dat zijn producten die sowieso zonder oplader komen.

Een specifieke reden noemt een topman van Oppo niet, maar die laat zich raden. Het zal voornamelijk gaan om e-waste te beperken, oftewel elektronisch afval. Veel mensen hebben immers al een geschikte oplader of usb-kabel liggen. Wel is het zo dat veel fabrikanten, waaronder Oppo, een eigen oplaadtechniek gebruiken en of je die specifieke apparatuur dan al hebt liggen, is de vraag.

Ook zou het kunnen gaan om kleinere verpakkingen, waardoor kosten worden verlaagd. Denk hierbij aan opslag of transport, want een doosje heeft minder volume en gewicht. Tot slot kan het een strategie zijn om extra geld te verdienen. Mensen die een originele oplader willen gebruiken, moeten ‘m immers los aanschaffen. De Oppo-topman laat weten dat originele adapters te koop moeten zijn bij de verkooppunten van de smartphones en andere apparaten.

Onlangs is de Oppo Reno 8-serie onthuld voor de Europese markt: de Oppo Reno 8 en Reno 8 Pro. Bij beide toestellen zit nog een adapter is het doosje, waarmee je ze oplaadt met maximaal 80 Watt. Ook een usb-c-kabel zit ‘gewoon’ in de doos, maar ook dat is tegenwoordig niet meer altijd het geval. Onder andere Sony heeft ervoor gekozen om bij de Xperia 5 IV helemaal geen accessoires mee te leveren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer merken leveren geen opladers (meer) mee

Oppo is zeker niet het eerste merk dat ervoor kiest om geen oplaadblokken meer mee te leveren. De meest bekende naam in de rij is waarschijnlijk het Nederlandse Fairphone. Onder andere Google, Apple en Samsung leveren ook niet altijd een oplader mee. Onlangs gingen geruchten dat ook Xiaomi soortgelijke plannen heeft.

Hoe het trouwens zit met OnePlus is de vraag. Dat merk valt onder hetzelfde moederbedrijf als Oppo en beide merken hebben eerder al de handen ineen geslagen om intensiever met elkaar samen te werken. De meest recente smartphones zoals de OnePlus 10 Pro en 10T laden bijvoorbeeld op dankzij Oppo’s snellaadtechhniek: SuperVOOC.

Lees meer recent Oppo-nieuws: