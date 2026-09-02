Dit is de ‘dunste’ smartphone met een gigantische 16000 mAh-accu

Deze smartphone van een Chinese fabrikant heeft een gigantische accu, kan night vision-foto’s maken en is extreem stevig.

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Oukitel WP70 Ultra is wel heel opvallend

Het Chinese smartphonemerk Oukitel staat erom bekend opvallende toestellen te maken. Ze beschikken vaak over unieke features, zijn nagenoeg ‘onverwoestbaar’ of hebben een bizar grote accu. Tijdens technologiebeurs IFA 2026, dat deze week plaatsvindt in Berlijn, presenteert het bedrijf de Oukitel WP70 Ultra.

Oukitel noemt de WP70 Ultra de ‘dunste rugged smartphone met een 16000 mAh-batterij’. Het bedrijf gebruikt een silicium-koolstof-accu voor een veel hogere energiedichtheid. Hierdoor past er een erg grote batterij in de telefoon. Echt ‘dun’ is de WP70 Ultra overigens niet, want hij is 16,4 millimeter dik.

Dat is fors meer dan vrijwel iedere andere Android-telefoon. Ter vergelijking: de Google Pixel 11 is bijvoorbeeld 8,6 millimeter dik, terwijl de Samsung Galaxy A57 maar 6,9 millimeter meet. Deze toestellen hebben natuurlijk wel een veel kleinere accu van zo’n 5000 mAh.

De Oukitel WP70 Ultra is een ‘rugged’ smartphone, wat betekent dat ‘ie extra stevig en valbestendig is en tegen de elementen bestand is. Het amoled-scherm is 6,78 inch groot en heeft een ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor moeten beelden lekker vloeiend ogen.

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Meer over de WP70 Ultra

Het opvallende toestel draait uit de doos op Android 16 en heeft twee camera’s achterop. Het gaat om een 108 megapixel-hoofdcamera en een heuse 64 megapixel-nachtzicht-camera (night vision). Die camera moet scherpe foto’s maken als het buiten heel donker is, bijvoorbeeld tijdens het kamperen.

De Oukitel WP70 Ultra wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7200-chip. Dat is een redelijk oude processor, die ook in betaalbare toestellen als de Nothing Phone (2a) en Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus zit. Van de prestaties hoef je dus waarschijnlijk niet al te veel te verwachten.

Het is nog onduidelijk wanneer Oukitel de WP70 Ultra uitbrengt. Ook de adviesprijs is onbekend. De Oukitel WP22 wordt hoogstwaarschijnlijk niet officieel in Nederland uitgebracht. Wel kun je – net als andere toestellen van het bedrijf – de telefoon via enkele webwinkels in huis halen.

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