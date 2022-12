Deze nieuwe Android-tablet is ‘onverwoestbaar’ en extra compact

Het Chinese Oukitel kennen we van de opvallende smartphones die de fabrikant maakt. Nu komt het bedrijf met een compacte tablet, die een erg stevige behuizing heeft.

Dit is de Oukitel RT3-tablet

Op Android Planet schrijven we voornamelijk over de populaire smartphonemerken in Nederland, zoals Samsung, OnePlus, Google en Motorola. Maar, soms lichten we ook minder bekende merken uit. Een voorbeeld daarvan is Oukitel, een Chinees bedrijf dat doorgaans opvallende (en betaalbare) telefoons maakt.

Nu is de Oukitel RT3 aangekondigd. Dit is een zogeheten ‘rugged‘ tablet, oftewel: een tablet met een extra stevige behuizing. Het apparaat is stof- en waterdicht, kan tegen flinke vallen (van maximaal 1.5 meter hoog) en heeft ook een MIL-STD-810H-certificatie. Dit alles zorgt ervoor dat de tablet niet zo snek stuk gaat, ook als je er minder voorzichtig mee om gaat. Ideaal voor mensen die in de bouw werken bijvoorbeeld.

Ook opvallend is dat de Oukitel RT3 behoorlijk compact is. Het scherm is maar 8 inch groter en dat is veel kleiner dan bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab A8 en onlangs onthulde Lenovo Tab M9. De schermranden zijn overigens niet al te dun en de resolutie valt met 1280 bij 800 pixels een beetje tegen. Netflix in full-hd kijken is er dus niet bij.

Onder de motorkap van de Oukitel RT3 zit een octacore-processor, de MediaTek Helio P22. Dit is geen snelle chip en hij is al behoorlijk oud. Budgettelefoons van meer dan twee jaar geleden, zoals de Nokia 2.4 en Sony Xperia L4, hebben bijvoorbeeld dezelfde processor. De compacte tablet heeft verder 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste is overigens wel uit te breiden met een geheugenkaartje.

Lange accuduur en relatief lage prijs

De accu is 5150 mAh groot en laadt op via de usb-c-poort. Volgens Oukitel kan de batterij het tot wel twintig dagen volhouden op een enkele lading, al ligt dit natuurlijk wel aan je gebruik. Als je bijvoorbeeld veel films en series kijkt of regelmatig een game speelt, moet je veel eerder naar de oplader grijpen. Het opladen gaat met maximaal 10 Watt, ook kun je andere apparaten van stroom voorzien door ze aan de Oukitel te koppelen met een usb-kabel.

Tot slot beschikt de Oukitel RT3-tablet over drie camera’s. Twee daarvan zitten er achterop: een 16 megapixel-hoofdcamera en een simpele macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken. De frontcamera, die je gebruikt voor selfies en het voeren van videogesprekken, heeft een resolutie van 8 megapixel. Het apparaat draait op Android 12.

De Oukitel RT3 is ook op de Nederlandse website van de fabrikant te vinden, maar wordt verkocht via webwinkel AliExpress. Daar betaal je 180 euro voor de tablet. Meer lezen over Oukitel? Check dan de linkjes naar de artikelen hieronder.