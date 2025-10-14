Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Philips Hue-alternatieven: we schijnen een licht op de mogelijkheden

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
14 oktober 2025, 15:16
3 min leestijd
Philips Hue-alternatieven: we schijnen een licht op de mogelijkheden

Denk je aan slimme lampen in je huis, dan kom je al snel hij Philips Hue van Signify uit. Toch hoeft dat niet. Er zijn namelijk allerlei interessante Philips Hue-alternatieven op de markt verkrijgbaar. 

Philips Hue-alternatieven: dit zijn de beste opties

Het Nederlandse bedrijf Signify heeft het goed voor elkaar, want zijn Philips Hue staat bijna synoniem voor slimme lampen in huis. Het aanbod blijft maar groeien en aan die lampen hangt vaak een flink prijskaartje.

Maar de markt voor slimme lampen is groter dan enkel Philips Hue. Er zijn goedkopere lampen, lampen in andere vormen en meer verkrijgbaar. We zetten de meest interessante merken op een rij.

LSC

De goedkoopste optie voor slimme lampen vind je bij de Action in de vorm van LSC Smart Connect. Je hebt dan de keuze uit heel wat verschillende lampen. Er zijn slimme ledlampen, slimme plafondlampen, slimme ledstrips en er is zelfs een buitenschijnwerper. 

De mogelijkheden zijn alleen wel beperkt. Zo kun je deze producten alleen verbinden met het verouderde 2,4 GHz-wifi. Je kunt ook geen klantenservice verwachten, want er is geen LSC-helpdesk of iets dergelijks waar je naar kunt bellen. Ook is de LSC Smart Connect-app heel twijfelachtig, omdat de app allerlei informatie over je verzamelt en naar China stuurt. Hoe jouw gegevens worden beveiligd wordt daarbij nauwelijks vermeld. 

  • Verbinding: Wifi.
  • Voordelen: Goedkoop en bij de Action te koop.
  • Nadelen: Beperkte mogelijkheden en twijfelachtige privacy.
Philips Hue-alternatieven: LSC Smart Connect

IKEA Tradfri

Zoek je een goedkopere optie dan Philips Hue, maar vind je het ook belangrijk dat het qua veiligheid allemaal in orde is: dan is de Tradfri-lijn van IKEA een goede optie. Je hebt niet de keuzeopties die Philips Hue wel biedt. Qua design is Tradfri namelijk erg beperkt. Je kunt de lampen in standaard formaten kopen, maar je moet de rest (zoals lampenkappen) altijd zelf uitzoeken. IKEA heeft ook een Dirigera-hub om de lampen te besturen via de IKEA Home-app (ook als je zelf niet thuis bent).

  • Verbinding: Zigbee, Matter, Thread.
  • Voordelen: Goedkoop en betrouwbaar.
  • Nadelen: Weinig keuzeopties.
Philips Hue-alternatieven: Tradfri

Nanoleaf

Hoewel Nanonleaf ook normale lampen aanbiedt, valt dit merk voornamelijk op door de wandlampen die je aan elkaar kunt koppelen om vormen te creëren. Dat kan met hexagons, driehoeken of vierkanten. Zo creëer je jouw unieke slimme lamp.

Daarnaast heeft Nanoleaf tegenwoordig ook lightstrips voor je televisie of pc, om de kleuren te matchen met wat er op het scherm te zien is. Daar heb je dan geen dure sync box voor nodig, maar gebruik je een klein cameraatje voor.

  • Verbinding: Thread, Matter.
  • Voordelen: Unieke vormen.
  • Nadelen: Hoge prijs.
Philips Hue-alternatieven: Nanoleaf

WiZ

Het is een beetje verwarrend, maar Signify verkoopt naast Philips Hue-lampen ook goedkopere WiZ-lampen. Het grootste verschil met Philips Hue, is dat je met WiZ geen bridge hoeft te gebruiken. Een nadeel daarvan is dat de lampen je wifi-netwerk kunnen volzetten.

Signify breidt de mogelijkheden van deze WiZ-lampen steeds verder uit. Zo is er nu ook een HDMI Sync Box van Wiz verkrijgbaar die een stuk goedkoper is dan de Philips Hue-versie, maar ook minder mogelijkheden biedt.

  • Verbinding: Wifi.
  • Voordelen: Goedkoper dan Philips Hue, steeds meer leuke functies.
  • Nadelen: Minder soorten lampen, door wifi minder geschikt als je veel lampen wil installeren.
Philips Hue-alternatieven: Wiz

Yeelight

Xiaomi biedt met Yeelight een goedkoop alternatief voor Philips Hue. Deze wifilampen zijn er in allerlei soorten en maten. Van lampgordijnen tot klokken, van kaarsen tot een soort Nanoleaf-achtige panelen. Je kunt zelfs een pakket kopen om je hele huis in kerstsferen te hullen. 

Met de nieuwe Yeelight TV Universe-app kun je met een Samsung-televisie ook sommige Yeelight-lampen synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt.

  • Verbinding: Wifi, Matter.
  • Voordelen: Goedkoop, aparte soorten lampen.
  • Nadelen: Geen hub.
Philips Hue-alternatieven: Yeelight

Waarom slimme lampen?

Slimme lampen in je huis is niet alleen leuk voor de kleurtjes. We zetten de verschillende voordelen van slimme verlichting voor je op een rij.

Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.

Bronnen afbeeldingen: Signify, LSC, IKEA, Nanoleaf, Signify, Yeelight
Smart home

