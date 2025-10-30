Google TV Streamer als hub voor je smart home: zo werkt het

De Google TV Streamer is niet alleen het centrale punt voor al je streamingdiensten, maar ook een plek om je smart home te besturen. Dit is hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo bedien je met de Google TV Streamer je smart home

De TV Streamer van Google kan de hub van je smart home worden. Tijdens het streamen kun je via de afstandsbediening namelijk makkelijk je huis besturen. Denk aan het in- en uitschakelen van je lampen, de verwarming hoger of lager zetten of meekijken met je slimme deurbel. De TV Streamer werkt met alle apparaten die geschikt zijn voor Matter.

Voordat je de TV Streamer installeert

Nog voordat je de Google TV Streamer in huis hebt, kun je jezelf voorbereiden door je smart home goed in te stellen via de Google Home-app. Alleen als je slimme apparaten in de Google Home-app staan, duiken ze op via de TV Streamer. Om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken, kun je bijvoorbeeld al je lampen eens goed ordenen zodat ze op de TV Streamer netjes op een rijtje staan.

Google Home Google LLC 7.2 (3.514.368 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hier vind je de smart home besturing op je Google TV Streamer

Na het installeren van de TV Streamer kun je op je televisiescherm een apart paneel vinden om je smart home te besturen. Daarvoor haal je het instellingenpaneel tevoorschijn door op de afstandsbediening de knop met het huisje ingedrukt te houden. Vervolgens kies je in het menu voor ‘Google Home’.

Google Home onder de aanpasbare knop zetten

De afstandsbediening van de Google TV Streamer heeft een aanpasbare knop. Die kun je zo instellen dat je met een druk op de knop direct naar de besturing van je smart home gaat. Daarvoor hoef je enkel op het knopje te drukken en de instructies op te volgen.

Heb je de knop al eerder ingesteld, dan kun je het veranderen door naar ‘Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Afstandsbedieningsknoppen instellen > Aanpasbare knop’ te gaan. Of je kunt de knop ingedrukt houden om deze te veranderen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo stel je automatiseringen in

Het Home-paneel van de TV Streamer biedt ook ruimte voor je favorieten die je in de Google Home-app hebt ingesteld. Dat kan gaan om favorieten apparaten, zoals een lamp die je vaak aan en uit zet. Als je een camera als favoriet in de app hebt ingesteld, dan zie je direct de feed in het Google Home-paneel van de TV Streamer.

Om meer complexe acties mogelijk te maken via de TV Streamer, stel je automatiseringen in. Denk bijvoorbeeld aan een deel van de lampen uitzetten en een ander deel van de lampen dimmen. Dat is ideaal voor als je een film gaat kijken.

Daarvoor ga je in de app naar het tabblad ‘Automatisering’ en druk je op het plusje en voor ‘Automatisering’. Kies hier bij ‘Acties’ wat er moet gebeuren. Na het opslaan ga je in de Huis-app naar ‘Favorieten’ en tik je op ‘bewerken’. Daar vink je de automatiseringen aan waarvan je wil dat ze verschijnen in het paneel van de Google TV Streamer.

Smart home met je stem besturen

Je hebt geen slimme speaker van Google nodig om dat je smart home met je stem te besturen. De afstandsbediening van je Google TV Streamer heeft ook een microfoon. Je drukt op de speciale microfoonknop om bijvoorbeeld het licht aan te zetten of een automatisering te starten.

Meer Google TV Streamer

Lees ook onze snelle tips om meer uit je Google TV Streamer te halen. En twijfel je nog over het apparaatje? Check ook de opties voor Google TV Streamer-alternatieven.