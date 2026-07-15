Samsung Galaxy Unpacked 2026: dit zijn onze verwachtingen

Samsung presenteert volgende week weer een aantal nieuwe producten tijdens Galaxy Unpacked 2026. Tijd dus om al onze verwachtingen op een rijtje te zetten

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Galaxy Unpacked 2026

Op woensdag 22 juli organiseert Samsung een nieuw Galaxy Unpacked-evenement in Londen. Het belooft een drukke lancering te worden met naar verwachting drie nieuwe smartphones en twee smartwatches. We zetten onze voorspellingen onder elkaar, zodat je weet wat je mag verwachten.

1. Samsung Galaxy Z Fold 8

De nieuwste smartphone die Samsung aan zijn line-up gaat toevoegen, is de Samsung Galaxy Z Fold 8. Je zou denken dat dit qua naam de logische opvolger is van de Galaxy Z Fold 7, maar niets is minder waar.

In eerdere geruchten werd dit model ook wel de Fold 8 Wide genoemd. Dit komt omdat de Galaxy Z Fold 8 meer de vorm van een boekje of paspoort krijgt met bredere displays. Het buitenste beeldscherm zou een 5,5 inch amoled-scherm krijgen en het binnenste scherm een 7,6 inch-scherm.

Onder de motorkap verwachten we de rappe Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Het werkgeheugen is vermoedelijk 12 GB en de Galaxy Z Fold 8 komt met een opslagcapaciteit van 256 GB, 512 GB of 1 TB. De Fold 8 krijgt verder twee camera’s: een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens met diezelfde resolutie.

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat het type vouwtelefoon dat we kennen van vorige jaren verdwijnt. Hij krijgt alleen een andere naam…

2. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Toen er vorig jaar een 200 megapixel-camera werd toegevoegd aan de Samsung Galaxy Z Fold 7, moeten ze bij Samsung gedacht hebben: hij komt nu wel érg in de buurt van het Ultra-model uit de Galaxy S-serie. Mogelijk hebben ze hun nieuwe vouwtelefoon daarom de naam Galaxy Z Fold 8 Ultra gegeven.

De vorm van de Fold 8 Ultra is vergelijkbaar met die van de Galaxy Z Fold 7. Dit model kun je dan ook zien als zijn directe opvolger. Vermoedelijk krijgt hij een 6,5 inch-oled-scherm aan de buitenkant en een 8 inch-display aan de binnenkant. Dat wordt mogelijk voorzien van een coating die reflecties tegengaat.

De batterijcapaciteit zou 5000 mAh bedragen, met ondersteuning voor 45 watt snelladen. Van binnen verwachten we dezelfde processor en opslagcapaciteit als bij de normale Fold 8.

Het verschil tussen beide vouwtelefoons zit hem in de camera’s. Waar de Fold 8 twee 50 megapixel-camera’s krijgt, heeft de Fold 8 Ultra een hoofdcamera van 200 megapixel, een groothoeklens van 50 megapixel en een telelens met 3x optische zoom van 10 megapixel. Je hebt dus meer mogelijkheden.

3. Samsung Galaxy Z Flip 8

Dan de Samsung Galaxy Z Flip 8. Deze smartphone vouw je verticaal open en dicht, zodat je hem heel compact kunt maken en makkelijk in je broekzak steekt.

De Flip 8 gaat ongeveer 180 gram wegen en krijgt mogelijk een andere processor dan de vouwtelefoons uit de Galaxy Z-serie: de Exynos 2600-chip. Die zit ook in de Galaxy S26 en S26 Plus. Hij zorgt voor prima prestaties, maar is net iets trager dan de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

De batterijcapaciteit zou op 4300 mAh liggen. De telefoon kan met maximaal 25 watt laden. Ook zou de Galaxy Z Flip 8 weer een stukje dunner worden. Waar de Flip7 6,6 millimeter dik was, moet de Flip 8 ongeveer 6,1 millimeter dik zijn.

Verder verandert er weinig ten opzichte van zijn voorganger, de Flip 7. Zo zijn de schermafmetingen identiek en krijgt hij dezelfde camera’s als vorig jaar: een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

4. Samsung Galaxy Watch 9

We gaan nog even door, want ook bij de Samsung Galaxy Watch 9 zien we geen schokkende veranderingen. Aan de buitenkant lijken de veranderingen beperkt.

Volgens de geruchten blijft Samsung vasthouden aan de ‘squircle-vorm’. Het scherm is rond en de behuizing is hoekiger. Daardoor lijkt hij veel op zijn voorganger, de Galaxy Watch 8.

De Galaxy Watch 9 komt in twee uitvoeringen: een variant van 40 millimeter en een variant van 44 millimeter. De Watch 9 zou mogelijk een (veel) krachtigere processor krijgen dan zijn voorganger, namelijk de Snapdragon Wear Elite.

De batterijcapaciteit van de 40 mm-variant zou hetzelfde zijn als voorgaande jaren: 325 mAh. Mogelijk krijgt de 44 mm-uitvoering een iets grotere batterij van 445 mAh. De Galaxy Watch 9 is gemaakt van aluminium.

5. Galaxy Watch Ultra 2

En het laatste wat we verwachten van de aankomende Unpacked is de Galaxy Watch Ultra 2. De eerste versie van dit model dateert alweer uit 2024, dus het werd hoog tijd voor een nieuwe uitvoering.

De Galaxy Watch Ultra 2 zou een langere batterijduur krijgen. De batterijcapaciteit stijgt van 590 mAh naar maar liefst 800 mAh. De Ultra 2 is met zijn 47 millimeter nog iets groter dan de Galaxy Watch 9. Je hebt dus een flink apparaat om je pols hangen.

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Ook dit slimme horloge krijgt mogelijk de Snapdragon Wear Elite-chip en volgens geruchten een beeldscherm met een piekhelderheid tot 5000 nits. Dus als de zon fel schijnt, zou je het horloge goed moeten kunnen aflezen.

De Galaxy Watch Ultra 2 komt in twee verschillende kleuren: Titanium Grijs en Titanium Zilver. Zowel de Galaxy Watch 9 als de Galaxy Watch Ultra 2 draaien op Wear OS 7 met een softwareschil van One UI 9 Watch.

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En dat waren ze dan, onze verwachtingen voor Galaxy Unpacked 2026. De redactie van Android Planet zit volgende week uiteraard klaar om verslag te doen van alle onthullingen.

Het Samsung-evenement begint op 22 juli om 15.00 uur Nederlandse tijd. Houd onze website dus goed in de gaten!

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