‘Poco M6 Pro volledig gelekt: renders, specificaties en prijzen’

Poco hing ooit onder de vleugels van Xiaomi, maar staat nu al even op eigen benen. Binnenkort wordt de Poco M6 Pro gepresenteerd, maar nu ligt nagenoeg alle info daarover al op straat.

Gerucht: Poco M6 Pro-specificaties verschenen

Het aankomende toestel wordt dit weekend gepresenteerd in India, maar er is een grote kans dat we ‘m ook in Europa gaan zien. We hebben het over de Poco M6 Pro, waarvan nu alle informatie is verschenen. Zo is te zien dat er een gecentreerde selfiecamera aanwezig is en dat de kin van het toestel aan de dikke kant is.

Op de achterzijde is een groot camera-eiland aanwezig, met daarin een tweetal sensoren en een flitser. Aan de bovenzijde is een koptelefoonaansluiting te vinden en ook de infraroodsensor. Zo gebruik je de Poco-smartphone als afstandsbediening. Aan de onderzijde is de usb c-poort geplaatst, aan de linkerkant de simtray en rechts de powerbutton en de volumeknoppen.

‘Specificaties Poco M6 Pro’

De krachtbron is de betaalbare Snapdragon 4 Gen 2-chip, die prima prestaties levert voor een midrange-toestel. Zo kun je er makkelijk mee WhatsAppen, e-mailen of social media checken. Wil je veel multitasken of zware games spelen, dan kun je beter verder kijken.

Er is sprake van modellen met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag, 4GB RAM en 128GB geheugen of 6GB RAM en 128GB opslag, wat waarschijnlijk uit te breiden is. Het scherm heeft een diagonaal van 6,79 inch en het gaat om een lcd-paneel met een onbekende resolutie.

De hoofdcamera op de achterzijde heeft een resolutie van 50 megapixel, maar maakt gebruik van pixel binning. Daardoor rollen er plaatjes uit van 12,5 megapixel met meer detail, betere kleuren en meer contrast. De andere camera heeft een resolutie van 2 megapixel en gebruik je waarschijnlijk voor close-ups of portretfotografie

De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 18 Watt. Draadloos opladen is (uiteraard) niet van de partij. Poco levert het toestel met Android 13 en de eigen MIUI-schil die daar overheen ligt. Over het precieze updatebeleid is nog niks genoemd.

Prijs en beschikbaarheid Poco M6 Pro

Het toestel komt op de markt in het groenblauw en zwart en krijgt in India een vanafprijs van omgerekend 165 euro. Het meest uitgebreide model (6GB/128GB) kost omgerekend 190 euro. Of en wanneer we dit toestel hier ook gaan zien is nog de vraag.

De meest recente toestellen van de fabrikant die hier zijn uitgebracht zijn de Poco F5 en Poco F5 Pro. Check dus zeker ook onze reviews als je daarover meer wil weten:

