Rabbit R1: kan deze tech de smartphone echt vervangen?

De meest opvallende gadget van CES 2024 was zonder meer de Rabbit R1. Maar kan deze technologie echt de smartphone opvolgen?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Rabbit R1: opvolger van de smartphone?

Het is moeilijk om niet gecharmeerd te raken van de Rabbit R1, met zijn feloranje kleur, vierkant formaat, draaiwieltje en een konijntje op het scherm. Het heeft iets speels, zonder kinderachtig te zijn. Achter deze vrolijkheid zit een interessant apparaatje dat met behulp van kunstmatige intelligentie je smartphone wil vervangen.

Wat kan de Rabbit R1?

De Rabbit R1 heeft geen apps, maar kan wel apps gebruiken. Alles werkt door via stembesturing opdrachten te geven, waarna kunstmatige intelligentie die uitvoert. Daarvoor gebruik je de witte praatknop aan de zijkant van het apparaatje.

Je kunt de R1 vragen stellen zoals je ChatGPT gewend bent. Bijvoorbeeld om een recept te maken van specifieke ingrediënten, of om te vragen hoe oud die ene acteur is. Uniek is dat je ook diensten kunt gebruiken, zoals een liedje op Spotify starten of een Uber bestellen door het te vragen in plaats van een app te openen.

Terwijl een chatbot zoals ChatGPT werkt via een large language model, noemt Rabbit het onderliggende systeem van de R1 een large action model dat opdrachten kan uitvoeren in verschillende programma’s.

Maar waarom zou ik dat niet op mijn smartphone doen?

De makers van Rabbit R1 vinden smartphones maar vermoeiend. Voor elke actie moet je eerst de juiste app zoeken en je moet van iedere applicatie leren hoe die precies werkt. Dat moet beter kunnen vindt het bedrijf.

Rabbit-ceo Jesse Lyu zegt moe te zijn van de moderne smartphone.

Waarom de Rabbit R1 (nog) niet de smartphone opvolgt

De mogelijkheden van de Rabbit R1 zijn nog zeer beperkt. Het apparaatje kan al overweg met Spotify en Uber, maar moet daarnaast nog een hoop leren.

Daarnaast zijn we visueel ingesteld en is het juist prettig om in een goede interface te werken. Zo wil je graag je e-mails scannen, routes vergelijken op Google Maps en kies je met een paar tikken de juiste afspeellijst in Spotify in plaats van dat je de naam van de playlist moet uitspreken.

We zijn er ook nog niet klaar voor om alles via stembesturing te doen. Denk er maar aan hoeveel mensen thuis slimme speakers hebben staan die ze nauwelijks nog stemopdrachten geven, behalve wellicht het aanzetten van de lampen. Je wil daarnaast in de trein gewoon muziek kunnen aanzetten, zonder dat de hele wagon weet dat je naar Taylor Swift luistert.

Wat de Rabbit R1 wel beter doet dan smartphones

Maar dat betekent niet dat Rabbit R1 niets te bieden heeft. In het nieuwe jaar hebben veel mensen het weer over smartphoneverslaving en de wens om dit apparaat minder te gebruiken. Het grote voordeel van een Rabbit R1 is dat je gefocust te werk gaat. Je hebt een duidelijk doel en laat het apparaatje een opdracht uitvoeren. Dat is het. Je wordt verder nergens door afgeleid.

Een ander groot voordeel van een apparaatje zoals de Rabbit R1, is dat het toegankelijk is. Denk er maar aan hoeveel oudere mensen moeite hebben met smartphones en apps. Alles met spraakbesturing kunnen doen met een apparaatje dat vriendelijk terugpraat, is een uitkomst voor ouderen en mensen met een beperking.

De smartphone hoeft nog niet weg

De Rabbit R1 is duidelijk nog niet zover dat het je smartphone gaat vervangen. Wel geeft het een idee over hoe we door kunstmatige intelligentie onze smartphone misschien anders gaan gebruiken, en hoe we in de toekomst mogelijk minder afhankelijk zijn van schermpjes om taken te doen. Maar op dit moment is de Rabbit R1 voornamelijk een leuk en charmant hebbeding.

Rabbit R1 bestellen

De Rabbit R1 is vooruit te bestellen voor 185,95 euro. Er is geen abonnement nodig om het apparaatje te gebruiken.

AI op je smartphone

Ook op je smartphone kun je op allerlei manieren aan de slag met kunstmatige intelligentie. De meest toegankelijke manier is door de app Microsoft Copilot te downloaden. Google komt daarnaast met Bard Advanced en we gaan ook AI-wearables dragen.