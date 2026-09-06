‘Samsung Galaxy A18 gelekt: veel hogere prijs, amper verbeteringen’

Samsung lijkt de prijs van de Galaxy A18 flink omhoog te gooien. Helaas staan daar volgens geruchten weinig verbeteringen tegenover. Sterker nog: de budgettelefoon zou vrijwel dezelfde specificaties hebben als zijn voorganger.

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‘Prijs Samsung Galaxy A18 gelekt’

Het zijn barre tijden voor de prijsbewuste consument. De Samsung Galaxy A17 kon je vorig jaar kopen voor 229 euro. Inmiddels bestel je hem zelfs voor € 159,-. Zijn opvolger, de Samsung Galaxy A18, krijgt volgens de website Android Headlines een prijs van maar liefst 299 euro.

Dat is erg veel geld voor een budgettelefoon. Bovendien lijkt Samsung vrijwel niets aan het toestel te veranderen. Je mag weer rekenen op een oled-scherm van 6,7 inch met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat levert redelijk soepele beelden op, al heeft vrijwel elke telefoon van 300 euro tegenwoordig een 120Hz-display dat er nog vloeiender uitziet.

Daarnaast draait de A18 op dezelfde Helio G99-chip, die niet al te rap is, in combinatie met minimaal 4GB werkgeheugen en 128GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt op met 25 watt. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera schiet je wijdere plaatjes met de 5 megapixel-groothoeklens en close-ups met een 2 megapixel-macrocamera.

Je raadt het al: ook deze specificaties zijn identiek aan die van de Galaxy A17. De enige verandering? De Galaxy A18 zou een IP64-certificatie hebben in plaats van IP54. Daarmee is het toestel iets beter bestand tegen stof dat de behuizing probeert binnen te dringen.

In onze review van de Samsung Galaxy A17 kun je alvast lezen wat we ongeveer van zijn opvolger zullen vinden, al zal de prijs-kwaliteitverhouding nog iets slechter zijn.

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Ook (nog duurdere) 5G-versie verwacht

Samsung brengt de Galaxy A18 waarschijnlijk ergens in de komende maanden uit. Daarbij gaat het om de 4G-versie van dit toestel. Op een later tijdstip verwachten we ook nog een 5G-variant. Die deelt veel specificaties, maar heeft een andere processor. Bovendien wordt hij een paar tientjes duurder.

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