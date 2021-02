4G-versie Samsung Galaxy A32 heeft een mooier en vloeiender scherm

Samsung heeft in het buitenland de 4G-versie van de Galaxy A32 onthuld. Opvallend genoeg is het toestel op sommige vlakken beter dan het 5G-model dat hier al te koop is.

Samsung Galaxy A32 4G-versie aangekondigd

Samsung heeft de 4G-versie van de Galaxy A32 aangekondigd, een smartphone die sinds kort in Nederland verkrijgbaar is, maar wel alleen als 5G-model. Opvallend is dat de 4G-variant op sommige punten is verbeterd, ondanks dat ‘ie niet overweg kan met het nieuwe 5G-netwerk. Zo heeft het scherm een super-amoled-paneel en hoge full-hd-resolutie. Ter vergelijking: de Galaxy A32 5G heeft een veel minder mooi tft-scherm met slechts 1600 bij 720 pixels.

Het scherm toont niet alleen kleurrijkere en scherpere beelden, maar ondersteunt ook 90Hz. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd in plaats van 60 keer, en dat zorgt voor soepelere animaties. De Galaxy A32 4G zal daarom in de praktijk wat vlotter aanvoelen dan de 5G-versie. Daarnaast zit de vingerafdrukscanner onder het scherm en niet – zoals bij de A32 5G – aan de zijkant van de behuizing.

Ook anders: de Galaxy A32 4G heeft een hoofdcamera van 64 megapixel. De al verkrijgbare 5G-versie moet het met ‘slechts’ 48 megapixel doen. De frontcamera maakt ook iets scherpere selfies dankzij de 20 megapixel-lens, terwijl de A32 5G hier een 12 megapixel-camera voor heeft. De MediaTek Helio G80-chip is dan wel weer minder goed dan de Dimensity 720-processor die in het 5G-model zit.

Meer over de Galaxy A32-telefoons

De overige specificaties van de 4G Galaxy A32 komen overeen met die van de 5G-versie. Zo hebben beide telefoons een 5000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen (maximaal 15 Watt), draaien ze uit de doos op Android 11 en hebben ze ook een 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

Het is onduidelijk of en wanneer de 4G-versie van de Samsung Galaxy A32 in Nederland wordt uitgebracht. De Galaxy A32 5G is hier sinds begin februari verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 299 euro. Wat de 4G-variant moet kosten, is nog onduidelijk. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet en in onze app.

We publiceren binnenkort een uitgebreide review van de Samsung Galaxy A32 5G, waarin we de plus- en minpunten beschikbaar. Van de Galaxy A31, de voorganger van dit toestel, hebben we tevens een uitgebreide review geschreven.

