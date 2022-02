‘Afbeeldingen Samsung Galaxy A53 gelekt: bekijk ze hier’

De Samsung Galaxy A53 belooft één van de populaire smartphones van 2022 te worden. Het toestel is nog niet aangekondigd, maar een zeer betrouwbare bron heeft nu plaatjes én specificaties gedeeld.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Samsung Galaxy A53-afbeeldingen

Samsung brengt later dit jaar een opvolger voor de razend populaire Galaxy A52 uit. De Galaxy A53 is al meerdere malen verschenen in geruchten, maar nu doet ook WinFuture een duit in het zakje. De Duitse website publiceert vaker informatie en beelden van onaangekondigde Android-telefoons en is erg betrouwbaar.

Op de nieuwste plaatjes is de Samsung A53 te zien. Wat opvalt is dat Samsung het design van de A52 grotendeels intact heeft gelaten, maar wel enkele kleine verbeteringen doorvoert. Zo is het camera-eiland achterop subtieler in de behuizing weggewerkt. Het toestel is opnieuw volledig van plastic en bovenin het scherm zien we weer een gat voor de selfiecamera.

Ook bij de camera’s achterop zijn op papier weinig veranderingen aanwezig. De A53 heeft opnieuw vier lenzen, die exact hetzelfde zijn ‘ingedeeld’ als bij zijn voorganger. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel, terwijl ook een 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 5 megapixel-dieptesensor aanwezig zijn. De selfiecamera maakt kiekjes in 32 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook specificaties gelekt

WinFuture deelt ook enkele specificaties van de Samsung Galaxy A53, al hebben we die ook voorbij zien komen in eerdere geruchten. Zo meldt de website dat de smartphone beschikt over een nieuwe Exynos 1200-processor en minstens 6GB werkgeheugen. Ook zou de telefoon beschikken over een 6,5 inch-120Hz-scherm, 128GB aan interne opslag en micro-sd-kaartslot.

De batterij krijgt wel een upgrade: hij gaat van 4500 naar 5000 mAh. Daardoor moet de nieuwe midranger langer meegaan op een volle lading. Snelladen kan vermoedelijk met 25 Watt, maar het is nog onduidelijk of Samsung de benodigde stekker – of net als bij de A52 een langzamere oplader in het doosje stopt. Het toestel zou rond de 460 euro gaan kosten.

Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A53 precies wordt aangekondigd. Check tot die tijd de Galaxy A52 review en Galaxy A52s review en bekijk onderstaande video, waarin we je alles vertellen over één van de populairste smartphones van 2021.