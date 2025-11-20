‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro geven andere draai aan handige functie’

Samsung keert de werking van een geliefde functie om, wat haar aankomende oordopjes een stuk handiger maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Telefoon terugvinden met Samsung Galaxy Buds 4 Pro’

Naar verluidt lanceert Samsung begin volgend jaar haar nieuwe Galaxy Buds 4 Pro-oordopjes, samen met de Galaxy S26-serie. Naast de gebruikelijke verbeteringen op het gebied van audiokwaliteit en ruisonderdrukking, blijkt het dat de oordopjes ook een nieuwe vind-knop krijgen.

Techwebsite Android Authority spotte diverse animaties waarin de aankomende Buds 4 Pro zijn afgebeeld. Een van deze animaties laat zien hoe een nieuwe knop op het oplaaddoosje van de Buds je kan helpen met het vinden van je telefoon. Druk je erop, dan spelen de speakers op je smartphone een geluidje af, zodat deze makkelijker te vinden is.

Om de vind-knop te gebruiken zal een actieve bluetooth-verbinding vereist zijn, wat doorgaans tot zo’n 10 tot 40 meter verbonden blijft. Het is een simpele twist op de Find My Earbuds-functie in de Samsung Wear-app. Daarbij wordt juist de telefoon gebruikt om oordopjes te vinden.

De bron deelde overigens dat ook die functie verbeterd wordt op de Buds 4 Pro. Er is namelijk een extra speaker verwerkt in de het oplaaddoosje van de oordopjes. Daarmee zijn de Buds niet afhankelijk van de speakers in de dopjes om een geluidsignaal uit te zenden. Die worden namelijk geblokkeerd zodra het oplaaddoosje sluit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy Buds 4 Pro

De nieuwe vind-knop is niet het enige nieuwe aan de Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Een andere grote vernieuwing is de mogelijkheid om de oortjes te bedienen met hoofdgebaren. Gebruikers kunnen zo handsfree oproepen aannemen of weigeren door te knikken of te schudden. De functie maakt het ook mogelijk om notificaties te laten voorlezen en ja/nee-vragen van een AI-assistent te beantwoorden.

De Samsung Galaxy Buds 4 Pro-oordopjes krijgen een compacter ontwerp met plattere steeltjes en een vernieuwde oplaadcase, waarin de oortjes horizontaal liggen. Zodra de precieze lancering van de Buds 4 Pro en Galaxy S26-serie wordt aangekondigd, lees je het op Android Planet.