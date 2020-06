Je kan de Samsung Galaxy Note 20 naar verluidt in augustus al kopen. Een maand later volgt de Galaxy Fold 2-vouwtelefoon, terwijl een speciale faneditie van de Galaxy S20 in oktober zou uitkomen. Met deze strategie wil Samsung naar verluidt concurreren met de nieuwe iPhones, die eind september verwacht worden.

Samsung Galaxy Note 20 in augustus?

Er gaan al langere tijd geruchten dat Samsung de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Plus begin augustus introduceert op een Unpacked-evenement. Volgens bronnen van ET News verschijnt de smartphoneserie nog dezelfde maand. De vouwbare Galaxy Fold 2 zou op dezelfde dag onthuld worden, maar komt in september in de winkels te liggen. De vierde telefoon die op Unpacked het levenslicht moet zien, is de Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Die S20 Fan Edition wordt naar verluidt een soort S20 Lite, en daarmee de opvolger van de Samsung Galaxy S10 Lite die begin dit jaar uitkwam. Het is niet duidelijk of er ook een zogeheten Note 20 Lite uitkomt. Vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor.

‘Strategie met Apple in het achterhoofd’

Samsungs vermeende plannen om minstens drie dure smartphones in drie maanden te lanceren, zou te maken hebben met Apple’s strategie rondom de iPhone. De kans is groot dat Apple begin september de iPhone 12-serie onthult, en de telefoons later die maand uitbrengt.

iPhones zijn de grootste concurrenten van Samsung-topmodellen. Door zijn vlaggenschepen een maand eerder te presenteren, weten consumenten al wat ze kunnen verwachten en hoopt Samsung twijfelaars voor een iPhone 12 te kapen. De Note 20-serie moet dat doen met grote schermen, de Fold 2 met zijn vouwbare behuizing en de S20 Fan Edition met zijn prijs-kwaliteitsverhouding.

