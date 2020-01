Alles over de Samsung Galaxy S10 Lite

De Samsung Galaxy S10 Lite is een betaalbaar alternatief voor de Galaxy S10. Het toestel heeft gelijkwaardige specificaties, maar kost honderden euro’s minder. De Galaxy S10 Lite heeft onder meer een fors scherm, driedubbele camera, lange accuduur en krachtige specificaties. Bij uitkomst draait het toestel op Android 10.

De Samsung Galaxy S10 Lite in een notendop:

Fors 6,7 inch-scherm met hoge resolutie

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Driedubbele camera achterop (48+12+5 megapixel)

32 megapixel-selfiecamera

Razendsnelle Snapdragon 855-processor

Forse accu en Android 10

Adviesprijs van 649 euro

Goedkoop vlaggenschip met vertrouwd ontwerp

De Samsung Galaxy S10 Lite is een goedkopere versie van de vorig jaar verschenen Galaxy S10. Het toestel heeft gelijkwaardige specificaties, maar een veel vriendelijker prijskaartje. In tegenstelling tot wat je op basis van de naam zou verwachten, is de Lite echter niet kleiner. Het toestel heeft namelijk een 6,7 inch-scherm, daar waar de ‘gewone’ Galaxy S10 op 6,1 inch blijft steken. De Lite heeft zodoende een forser scherm dan het 6,4 inch-paneel van de Galaxy S10 Plus.

Daarover gesproken: er is het één en ander aan dit scherm veranderd. De meest in het oog springende wijziging is het cameragat. De Galaxy S10 Lite heeft deze precies in het midden van het scherm, in plaats van aan de zijkant. Het toestel heeft daarmee iets weg van de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. Verder zijn de schermranden weer smaller geworden, waardoor je zo goed als geen last van bezels hebt. Enkel aan de onderkant van het S10 Lite-scherm zie je een dun schermrandje.

Dankzij dit voorkantvullende scherm is er geen plaats voor een fysieke vingerafdrukscanner. Daar waar de Galaxy S10e deze scanner in de aan/uit-knop aan de zijkant heeft, beschikt de Galaxy S10 Lite over een vingerafdrukscanner onder het scherm. Je ontgrendelt het toestel door je vinger precies op deze plek van het display te plaatsen. Ook kun je de S10 Lite ontgrendelen met de gezichtsscanner, maar deze optie is wel minder veilig.

De Samsung Galaxy S10 is het best te omschrijven als een betaalbaar vlaggenschip. Dit merk je aan de specificaties van het toestel, te beginnen met de drievoudige camera op de achterkant. Het gaat hier om precies dezelfde opstelling als de Galaxy A51, minus de dieptesensor.

Concreet betekent dit dat de Galaxy S10 Lite een primaire 48 megapixel-camera heeft, die wordt bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je voor foto’s van heel dichtbij, zoals een close-up van een bloem.

Verder heeft Samsung enkele unieke softwaretrucjes toegevoegd om de kwaliteit van foto’s en video’s te verbeteren, zoals Super Steady OIS. Deze stabilisatietechniek houdt het beeld recht en scherp, zelfs tijdens het vastleggen van actiemomenten. Het schermgat aan de voorkant biedt plek aan een 32 megapixel-selfiecamera voor het maken van zelfportretten.

Krachtige specificaties

De Samsung Galaxy S10 Lite wordt aangestuurd door de Snapdragon 855, een razendsnelle processor uit de stal van Qualcomm. De krachtige processor is op papier minder snel dan bijvoorbeeld de Snapdragon 855 Plus-chip van de OnePlus 7T, maar voor de meeste mensen ongetwijfeld snel genoeg. De processor van de Galaxy S10 Lite wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslag.

Grote accu en Android 10

Verder heeft de Samsung Galaxy S10 Lite een forse accucapaciteit van 4500 mAh. In theorie moet deze batterij het met gemak een tot twee dagen volhouden zonder tussentijds bijladen. Bovendien zit de accu binnen mum van tijd weer vol als het tijd is om bij te laden. Je kunt de S10 Lite namelijk opladen met een vermogen van maximaal 25 Watt. Met een half uur opladen kun je er zodoende weer uren tegenaan.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy S10 Lite op Android 10. Daaroverheen plaatst Samsung OneUI 2.0, haar eigen versie van het besturingssysteem. Op die manier kun je met alle functies van Android 10 aan de slag, maar ook profiteren van Samsung’s software. Een handige toevoeging is bijvoorbeeld dat snelkoppelingen in het snelle instellingen-paneel aan de onderkant van het scherm staan. Op die manier kun je de forse telefoon alsnog makkelijk met één hand bedienen.

Samsung Galaxy S10 Lite prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy S10 Lite is vanaf januari 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 649 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren blauw, wit en zwart.

Alternatieven voor de Samsung Galaxy S10 Lite

Alternatieven voor de Samsung Galaxy S10 Lite zijn bijvoorbeeld de OnePlus 7T en Samsung Galaxy A51. Eerstgenoemde heeft een betere prijs-kwaliteitsverhouding en beschikt als uniek kenmerk over een 90Hz-scherm, waardoor het beeld vloeiender oogt.

De Samsung Galaxy A51 heeft minder krachtige specificaties, maar is wel goedkoper en heeft een vierdubbele camera. Met name de dieptesensor van dit toestel is mogelijk interessant, want hiermee kun je inzoomen op foto’s zonder kwaliteitsverlies.