Qua design gaat de Galaxy Note 20 grotendeels op dezelfde voet verder als zijn voorganger, zo blijkt uit renders. Wel verhuist de S Pen-stylus naar de andere kant van de behuizing.



Eerste Samsung Galaxy Note 20 renders opgedoken

De renders zijn online gezet door Pigtou, een Litouwse webshop die smartphone-accessoires verkoopt. Renders zijn animaties van hoe nieuwe telefoons er mogelijk gaan uitzien. Pigtou heeft geen lange staat van dienst als het om smartphonegeruchten gaat, dus neem een slag om de arm.

Mochten de renders kloppen, dan krijgt de Samsung Galaxy Note 20, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen gebogen scherm. In plaats daarvan wordt het display plat met een piepklein gaatje voor de selfiecamera bovenaan in het midden.

De achterkant van de Samsung Galaxy Note 20 biedt plaats aan een viervoudige camera. Zo’n soort opstelling kennen we van de Galaxy S20 Ultra. Verder valt op dat de S Pen, de stylus waarmee je op het scherm kunt tekenen, naar de linkerkant van de behuizing verplaatst.



De aan/uit-knop en volumeknoppen bewandelen juist de omgekeerde route en verhuizen naar de rechterkant, als deze Samsung Galaxy Note 20-renders kloppen tenminste. Verder komen er weinig verrassingen aan bod. Het scherm neemt nog steeds vrijwel de hele voorkant in, de bezels (randen) zijn dun en de vingerafdrukscanner zit hoogstwaarschijnlijk onder het display verwerkt.

Dit verwachten we van de Samsung Galaxy Note 20

De afgelopen weken komt er steeds meer informatie over de opvolger van de Samsung Note 10 naar buiten. Het toestel zou een 6,42 inch-scherm krijgen. De opvolger van de Note 10 Plus heeft naar verluid een diagonaal van 6,87-inch. Beide toestellen worden volgens het geruchtencircuit uitgerust met forse accu’s, een 10 megapixel-selfiecamera en maximaal 16GB werkgeheugen. De Samsung Galaxy Note 20-serie wordt waarschijnlijk later dit jaar officieel gemaakt.

