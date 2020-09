Op het eerste oog lijken de Samsung Galaxy S20 en S20 FE als twee druppels water op elkaar, maar ze zijn absoluut niet identiek. In deze Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S20 FE-vergelijking zetten we de twee toestellen tegenover elkaar.

Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S20 FE

De S20-familie heeft er een nieuw familielid bijgekregen: de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE). Dit toestel lijkt behoorlijk op zijn broers, maar is honderden euro’s goedkoper. Waar zitten de verschillen en welk toestel is het best geschikt voor jou? Die vragen beantwoorden we in dit artikel. Dit is de definitieve Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S20 FE-vergelijking.

1. Lagere prijs

De Samsung Galaxy S20 FE is gericht op een jonger publiek en daarom goedkoper dan de reguliere S20. Het toestel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met of zonder ondersteuning voor 5G. Ook kun je kiezen tussen het instapmodel, met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag, of de meer uitgebreide versie met respectievelijk 8GB en 256GB.

Samsung Galaxy S20 FE adviesprijs

4G-versie, 6GB werkgeheugen en 128GB opslag: 649 euro

4G-versie, 8GB werkgeheugen en 256GB opslag: 719 euro

5G-versie, 6GB werkgeheugen en 128GB opslag: 749 euro

5G-versie, 8GB werkgeheugen en 256GB opslag: 819 euro

Samsung Galaxy S20 adviesprijs:

4G-versie, 8GB werkgeheugen en 128GB opslag: 899 euro

5G-versie, 8GB werkgeheugen en 128GB opslag: 999 euro

Hierboven staan de adviesprijzen. Wie een kijkje in onze Samsung Galaxy S20-prijsvergelijker komt er al snel achter dat je het toestel voor tientallen tot honderden euro’s minder in huis kunt halen. Bij veel winkels is het toestel al voor ongeveer 700 euro aan te schaffen.

2. Formaat en kleuren

De Samsung Galaxy S20 FE is groter dan de reguliere S20, al zijn het beiden geen compacte telefoons. Verder is de FE-uitvoering een stuk zwaarder, ondanks dat de behuizing van plastic is. Dit zijn de afmetingen van beide toestellen in millimeters:

Samsung Galaxy S20 FE: 159,8 (lengte) bij 74,5 (breedte) bij 8,4 millimeter (dikte), gewicht van 190 gram

Samsung Galaxy S20: 151,7 (lengte) x 69,1 (breedte) x 7,9 millimeter (dikte), gewicht van 163 gram

Ben je op zoek naar een kleurrijke telefoon, dan moet je voor de Samsung Galaxy S20 FE gaan. De jongste telg uit de Samsung-familie is in maar liefst zes kleurtjes verkrijgbaar: blauw, roze, mintgroen, rood, wit en oranje. De Samsung Galaxy S20 komt ‘slechts’ in vier kleuren: grijs, blauw, roze en wit. Beide toestellen zijn overigens stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificatie.

3. Scherm: groter, maar minder scherp

Gezien het formaat heeft de Samsung Galaxy S20 FE dus ook een groter scherm dan de normale S20. Eerstgenoemde heeft een 6,5 inch-display, terwijl de S20 op 6,2 inch blijft ‘steken’. Beide toestellen hebben precies bovenaan in het midden van het scherm een gaatje voor de selfiecamera.

Kwalitatief gezien is het scherm van de reguliere S20 overigens wel beter. Dat komt door de hogere pixeldichtheid (ppi), die de verhouding tussen de resolutie en schermgrootte aangeeft. Kortweg geldt dat hoe hoger de ppi, hoe scherper het scherm is:

Samsung Galaxy S20 FE heeft een ppi van 407

Samsung Galaxy S20 heeft een ppi van 563

Over het scherm gesproken: ook de vingerafdrukscanners onder het display zijn anders. De FE heeft namelijk een optische vingerafdrukscanner, terwijl die van de S20 ultrasonisch is. Met andere woorden: laatstgenoemde herkent je vinger op basis van kleine geluidstrillingen, terwijl de S20 FE je vinger scant via een camerasensor die onder het scherm zit.

4. Processor en accuduur

Opvallend: de Samsung Galaxy S20 FE draait op een Snapdragon 865-chip. Tenminste, wanneer je voor de 5G-versie gaat. De 4G-uitvoering van de FE heeft namelijk ‘gewoon’ een eigen Samsung Exynos-chip, de 990 welteverstaan. Deze vormt ook het kloppend hart van de reguliere Samsung Galaxy S20: qua processorkracht is er dus weinig verschil tussen de twee.

Een speerpunt van de Samsung Galaxy S20 FE is de accuduur. De batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh: net zo groot als de Samsung Note 20 Ultra, dus. De normale uitvoering van de S20 heeft een iets minder forse accu van 4000 mAh. Gecombineerd met het minder veeleisende (en daardoor minder goede) scherm van de S20 FE, trekt dit toestel qua accuduur dus wél aan het langste eind.

Beide toestellen kunnen overigens snelladen met een maximaal vermogen van 25 Watt. In de verpakking van zowel de S20 als S20 FE zit echter een 15 Watt-oplader, dus wanneer je sneller wilt opladen moet je een aparte snellader aanschaffen. Omgekeerd opladen, waarmee je bijvoorbeeld draadloze oordopjes van stroom kan voorzien door ze op telefoonachterkant te leggen, is bij beide S20’s aanwezig.

5. Camera: zoomen, zoomen en zoomen

Beide Samsung Galaxy S20’s hebben een drievoudige camera op de achterkant, maar er zijn wel verschillen. De S20 FE kan namelijk 3x optisch zoomen, waarbij je het beeld tijdens het fotograferen zonder kwaliteitsverlies dichterbij haalt, terwijl de optische zoom van de gewone S20 niet verder dan 1.1x reikt. Middels een softwarematig trucje, Hybride Zoom, kun je echter alsnog tot en met 3 keer inzoomen.

Verder ontlopen de camera’s elkaar maar weinig. Beide toestellen hebben bijvoorbeeld een 12 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens van 12 megapixel. De telefotolens, die je dus gebruikt voor het zoomen, is bij de reguliere S20 64 megapixel, maar bij de FE ‘slechts’ 8 megapixel.

Maak je veel selfies? Dan wint de 32 megapixel-zelfportretcamera van de S20 FE het absoluut van de 10 megapixel-selfiecamera op de S20.

Conclusie

Het geven van een algemeen aankoopadvies is altijd lastig, maar het is een feit dat de Samsung Galaxy S20 FE op papier een betere prijs-kwaliteitsverhouding heeft. Het toestel ‘leent’ een hoop functies van zijn duurdere broers, maar is honderden euro’s betaalbaarder. Vooral wanneer je veel met fotografie bezig bent is dit toestel waarschijnlijk de beste keus voor jou. Hij maakt namelijk scherpere selfies en blinkt uit tijdens inzoomen.

Geef je echter weinig om foto’s, maar hecht je veel waarde aan bijvoorbeeld een hoogwaardig scherm? Dan moet je voor de reguliere Samsung S20 gaan. Dit toestel heeft namelijk een veel scherper scherm. Ook de glazen afwerking wint het zonder twijfel van de plastic behuizing van de Samsung Galaxy S20 FE, die een tikje goedkoop aanvoelt.

Kopen

Wil de Samsung Galaxy S20 FE kopen? Check dan onderstaande prijsvergelijker om onder meer te filteren op opslagcapaciteit, kleur en prijs. Je kunt zowel een losse Samsung Galaxy S20 FE selecteren, of voor een Samsung Galaxy S20 FE met abonnement gaan.

