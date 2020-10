Snellere hardware, andere camera’s en een betere vingerafdrukscanner: de geruchten over de Samsung Galaxy S21 stapelen zich in rap tempo op. In dit artikel praten we je bij over wat de wandelgangen zeggen over de opvolger van de Galaxy S20.

Samsung Galaxy S21-geruchten: dit zijn de verwachtingen

1. Hoe gaan ze heten?

Voordat we het geruchtencircuit induiken is het tijd om stil te staan bij de naam, want hoe gaat het nieuwe Samsung-vlaggenschip eigenlijk heten? De opvolger van de Samsung Galaxy S10, de Samsung Galaxy S20, maakte qua nummering een flinke sprong voorwaarts. Het lijkt dus logisch dat het volgende toestel als Samsung Galaxy S30 door het leven gaat.

Toch horen we ook geluiden dat het bedrijf juist weer teruggaat naar de oude nummering. In dat geval gaat het nieuwe vlaggenschip als de Samsung Galaxy S21 door het leven. Voor de overzichtelijkheid houden we in dit artikel daarom S21 aan, maar het zou dus ook zomaar S30 (of iets anders) kunnen worden.

2. Plat scherm voor S21 (Plus), maar niet voor Ultra

Ben je een fan van gebogen schermranden? Dan moet je dit jaar voor de beste, maar ook duurste Samsung gaan. De doorgaans betrouwbare smartphone-insider Ice Universe claimt namelijk dat alleen de Samsung Galaxy S21 Ultra een gebogen scherm heeft.

De ‘normale’ Samsung S21 en S21 Plus krijgen een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt, als we de geruchten mogen geloven. Dat zou een flinke stijlbreuk voor het Zuid-Koreaanse bedrijf betekenen, want vlaggenschepen hebben sinds jaar en dag een gebogen scherm. Wel experimenteerde men de afgelopen jaren al vaker met ‘platte schermen’, zoals bij de onlangs verschenen Galaxy S20 FE.

3. Camera’s

Een ander verschil tussen de S21 (Plus) en S21 Ultra komen we op de achterkant tegen. Eerstgenoemde zou namelijk drie lenzen krijgen, de Ultra-variant vier. Te beginnen bij de ‘gewone’ Samsung Galaxy S21. Deze krijgt waarschijnlijk een nieuw vormgegeven camera-eiland met daarin een primaire camera, groothoeklens en telelens om in te zoomen.

Door naar de S21 Ultra, die naar verluidt een andere indeling aanhoudt. De beste Galaxy S-telefoon van 2021 schijnt een primaire camera, groothoeklens en twee zoomlenzen te krijgen. De Zuid-Koreaanse website The Elec beweert dat de S21 Ultra een standaard telelens met 3x optische zoom krijgt, en eentje met periscopische zoom die verder dan 5x reikt.

4. Grotere accu tóch sneller opladen

Qua accucapaciteit gaat de opvolger van de Galaxy S20 er niet op vooruit. Volgens website MySmartPrice blijft de capaciteit namelijk 4000 mAh. Zijn iets betere broertje maakt wel stappen. Volgens de site krijgt de Galaxy S21 Plus namelijk een 4800 mAh-accu; dat is 300 mAh meer dan de huidige Galaxy S20 Plus. Over de accucapaciteit van de Ultra-variant is nog niets bekend.

Meerdere telecominsiders claimen wel te weten dat alle drie de modellen met 60 Watt kunnen snelladen. Dat zou een flinke vooruitgang zijn ten opzichte van de huidige S20-telefoons, die op 25 en 45 Watt (voor de Ultra) blijven steken. Indien dit gerucht waar is, bindt Samsung de strijd aan met andere fabrikanten, waaronder OnePlus. Dit bedrijf bracht onlangs de OnePlus 8T uit. Deze kan met 65 Watt snelladen, waardoor de telefoon binnen 40 minuten helemaal vol zit.

5. Krachtigere chip en betere vingerafdrukscanner

Dat de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra krachtiger worden dan hun voorgangers, ligt voor de hand. Het is daarom vooral de vraag hoeveel krachtiger de toestellen worden. Jammer genoeg is er nog weinig bekend over de hardware van het nieuwe Samsung-vlaggenschip.

Wel lijkt het erop dat de S21-lijn een betere vingerafdrukscanner krijgt. Ice Universe, die eerder al zijn licht liet schijnen over de (on)gebogen schermen, claimt namelijk dat ze een ‘3D Sonic Max’ krijgen. Deze sensor uit de stal van Qualcomm zou maar liefst 17 keer groter zijn dan de scanner uit de S20-telefoons. Hierdoor wordt de foutmarge tijdens het ontgrendelen kleiner.

6. Aankondiging in januari

Normaal gesproken wordt de nieuwe Galaxy S-serie in februari onthuld, maar die traditie zou in 2021 op de schop gaan. Het doorgaans betrouwbare Sammobile verwacht de nieuwe toestellen namelijk al in januari.

Waarom Samsung voor een vervroegde release zou kiezen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk probeert het bedrijf ruimte te maken tussen de komst van de S21-serie en de lancering van de Fan Edition, die gebaseerd is op eerstgenoemde maar wel minder kost.

7. Geen oordopjes en oplader?

Wie een iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max of iPhone 12 mini koopt, krijgt standaard geen oplader of oordopjes meer. En je weet wat ze zeggen: daar waar een schaap over de dam is, volgen er spoedig meer.

Ook Samsung zou haar nieuwe vlaggenschip namelijk zonder aanvullende accessoires leveren. De bron van dit gerucht heeft echter geen betrouwbare staat van dienst, dus eerst zien, en dan pas geloven.

