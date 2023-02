Samsung Galaxy S23 heeft nóg snellere Snapdragon 8 Gen 2-chip: zo zit het

De Samsung Galaxy S23 is de eerste Galaxy S-telefoon in jaren die een Snapdragon-chip aan boord heeft. Het gaat om een bijzondere versie van de Snapdragon 8 Gen 2, die nóg beter presteert dan normaal. Dit moet je weten.

Samsung Galaxy S23 heeft de allersnelste Snapdragon

Gisteravond kondigde Samsung de Galaxy S23-serie officieel aan. Eén van de grootste vernieuwingen is de processor. Waar voorgaande modellen in Nederland op een Exynos-chip van Samsung zelf draaiden, hebben de S23-modellen een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord. Dat is momenteel de snelste processor die fabrikant Qualcomm aanbiedt. Hij zit ook in bijvoorbeeld de OnePlus 11.

Samsung kiest bovendien voor een aangepaste versie. Officieel heet hij dan ook de ‘Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy’. Wat dat betekent? De Zuid-Koreaanse fabrikant laat de processor op hogere kloksnelheden werken. De cpu, verantwoordelijk voor de rekenkracht, draait op 3,36GHz in plaats van de normale 3,2GHz. De gpu, ofwel de videokaart, haalt een snelheid van 719MHz. In de gewone versie is dat 680MHz.

Kort gezegd heeft Samsung de processor ‘overklokt’, waardoor hij nog beter presteert. Het is overigens twijfelachtig of je daar in de praktijk veel van merkt. De Snapdragon 8 Gen 2 is immers al een razendsnelle chip. Mogelijk haal je in erg zware games een paar frames per seconde extra.

Verder is het vooral leuk voor de zogenaamde benchmarks. In deze tests zal de Galaxy S23 iets hogere scores neerzetten dan smartphones met de normale versie van deze processor.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S23

Samsung lanceerde weer drie verschillende varianten van de Galaxy S23. De instapper heeft een 6,1 inch-oled-scherm, terwijl de S23 Plus over een 6,6 inch-display beschikt. De Galaxy S23 Ultra heeft zelfs een 6,8 inch-scherm. Dat laatste toestel biedt bovendien een fonkelnieuwe 200 megapixel-camera, waarmee je nog scherpere plaatjes schiet.

Binnenkort lees je op Android Planet uitgebreide reviews van de Galaxy S23-smartphones. In onze preview lees je alvast de eerste bevindingen. Wil je één van de toestellen direct bestellen? We zetten de beste deals voor je op een rijtje.

