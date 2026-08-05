Gelekt: Samsung Galaxy S26 FE verschilt subtiel van voorganger

Nieuwe afbeeldingen laten het design van de verwachte Samsung Galaxy S26 FE zien. Het toestel ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, op een subtiele verandering na.

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Bekijk de Samsung Galaxy S26 FE-afbeeldingen

Veel over de Samsung Galaxy S26 FE is al gelekt en nu zijn er afbeeldingen verschenen die het design van de telefoon laten zien. De plaatjes zijn nogal klein, maar geven wel een goed beeld. De beelden zijn gedeeld in het Telegram-kanaal The Cipher Project.

De Galaxy S26 FE ziet eruit als een echte Samsung-telefoon, al voert de fabrikant één duidelijke verandering door. De camera’s achterop steken niet meer los uit de behuizing, maar zitten nu in een klein camera-eiland. Daarmee lijkt de smartphone op de eerder uitgebrachte Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra.

Verder zien we de nieuwe Fan Edition in drie kleuren, al brengt Samsung de smartphone mogelijk in meer kleurtjes uit. Ook heeft het toestel dunne schermranden en afgeronde hoeken.

Dit weten we over de Galaxy S26 FE

De Samsung Galaxy S26 FE laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. De afgelopen weken is al het nodige over het ‘instap-vlaggenschip’ gelekt. Zo weten we dat de telefoon een 6,7 inch-scherm heeft, net als zijn voorganger. De Exynos 2500-chip moet voor betere prestaties zorgen.

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Foto’s maakt de S26 FE met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomcamera achterop. De batterij zou een capaciteit van 4900 mAh hebben en opladen met maximaal 45 watt. Draadloos opladen is hoogstwaarschijnlijk weer aanwezig.

Ook de prijzen doken eerder op. De Samsung Galaxy S26 FE zou een adviesprijs van 799 euro hebben, waarmee de smartphone 50 euro duurder is dan de Galaxy S25 FE. Ook verschijnen er versies met meer opslagruimte, van respectievelijk 899 euro (256GB) en 1099 euro (512GB). De verwachting is dat Samsung de Galaxy S26 FE begin september onthult.