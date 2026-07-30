Dit gaat de Samsung Galaxy S26 FE waarschijnlijk kosten

Wat gaat de Samsung Galaxy S26 FE kosten? Door een nieuw lek weten we mogelijk het antwoord op die vraag. De telefoon lijkt helaas duurder te worden.

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Prijs van Samsung Galaxy S26 FE gelekt

Langzaam verschijnt er steeds meer informatie over de Samsung Galaxy S26 FE. Het instapmodel van de Galaxy S26-serie wordt later dit jaar verwacht en is de opvolger van de Galaxy S25 FE. De Franse website Dealabs deelt nu de adviesprijzen van de smartphone. Samsung zou het toestel in drie opslagconfiguraties uitbrengen.

Samsung Galaxy S26 FE (128GB): 799 euro

Samsung Galaxy S26 FE (256GB): 899 euro

Samsung Galaxy S26 FE (512GB): 1099 euro

Als de gelekte prijzen kloppen, wordt de Galaxy S26 FE 50 euro duurder dan zijn voorganger. Voor de versie met 256GB opslagruimte ben je zelfs 90 euro meer kwijt. Het 512GB-model is ook fors duurder geworden, want je betaalt 170 euro extra.

Belangrijk om te weten is dat dit de verwachte adviesprijzen in Frankrijk zijn. Het kan dus zijn dat de Galaxy S26 FE in Nederland iets goedkoper of duurder is, al verwachten we dat de prijzen overeenkomen. Het zou betekenen dat de S26 FE bij de release meer kost dan bijvoorbeeld de S26 Plus.

Dat toestel, dat begin dit jaar is uitgebracht, heeft een adviesprijs van 1249 euro, maar is inmiddels sterk in prijs gedaald. Op dit moment haal je de Plus-smartphone voor € 725,- in huis. We denken echter dat de S26 FE – net als zijn voorgangers – snel goedkoper wordt. De Galaxy S25 FE kost bijvoorbeeld nog maar € 489,-.

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Wat we tot nu toe weten

Veel specificaties van de Samsung Galaxy S26 FE zijn al bekend. Zo lekte eerder uit dat het toestel opnieuw een 6,7 inch-oled-scherm heeft en beschikt over een 4900 mAh-accu die met maximaal 45 watt kan snelladen.

De telefoon zou dezelfde camera’s hebben als zijn voorganger: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens die 3x optisch kan inzoomen. De Exynos 2500-chip moet voor betere prestaties zorgen, al heeft de S26 een nog iets snellere processor.

Samsung brengt de Galaxy S26 FE mogelijk in september uit, al heeft het bedrijf zich nog niet uitgelaten over het toestel. De S25 FE werd vorig jaar op 4 september aangekondigd. Zodra er meer over de S26 FE bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

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