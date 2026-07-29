Alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy-brillen

Na het succes van de Meta-bril, komt Samsung later dit jaar met eigen brillen op de markt, inclusief een goede dosis Android en Gemini. Dit moet je weten.

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Samsung Galaxy-brillen: Intelligent Eyewear

De slimme bril is de nieuwste must have wearable. De tijden van Google Glass liggen ver achter ons, want de moderne versie lijkt vanaf een afstandje op een doodnormale bril. Er zit (nog) geen schermpje in de glazen verwerkt, maar wel een camera in het frame en je kunt met AI praten.

Meta is op dit moment marktleider met zijn brillen, maar andere bedrijven zoals Samsung staan te poppelen om de concurrentie aan te gaan. Samsung noemt zijn nieuwe categorie apparaten “Intelligent Eyewear”.

Met welke AI praat je?

Een groot verschil tussen de brillen van Meta en die van Samsung, is met welke AI je praat. Bij Meta praat je uiteraard met Meta AI, die je vragen kunt stellen over wat de bril ziet. Bij Samsung kun je babbelen met Gemini van Google. Dat is een groot voordeel, want Gemini is veel beter dan Meta AI.

Met de bril kun je dus kijken naar iets en daar een vraag over stellen, zonder dat je helemaal je smartphone hoeft te pakken. Gemini kan op deze manier bijvoorbeeld teksten die je ziet vertalen, geschreven aantekeningen opslaan, een route vinden of vertellen wat voor gebouw of kunstwerk je ziet.

Bixby van Samsung is ook aanwezig op de bril. Deze AI reageert als je bijvoorbeeld het volume van de bril wil aanpassen of informatie uit een app op je smartphone wil halen.

Op welk besturingssysteem draait de bril?

De bril wordt in nauwe samenwerking met Google gemaakt. Niet alleen omdat Gemini wordt aangeroepen, maar ook omdat de bril draait op Android XR. Dit besturingssysteem ondersteunt onder andere VR-brlllen en dit soort AI-brillen, en werkt met bestaande Android-apps en dus Gemini.

De brillen bieden met Android XR tot negen uur aan batterijduur, maar dat is sterk afhankelijk van hoeveel je filmt en hoevaak met Gemini praat.

Met wie werkt Samsung samen voor deze bril?

De brillen van Meta worden gemaakt in samenwerking met onder andere Ray-Ban en Oakley. Samsung werkt samen met brillenmerken Gentle Monster en Warby Parker. Google zorgt voor de software, Samsung voor de hardware en de brillenmakers voor het montuur.

Het montuur van Gentle Monster is dun en zwart en moet een silhouet bieden waarmee je een modestatement kunt maken. Het montuur van Warby Parker oogt wat subtieler met een bruine kleur.

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Hoe zit het met privacy?

De term ‘glasshole’ werd vroeger wel eens gebruikt voor mensen met een Google Glass. Inmiddels is de term bedoeld voor mensen die met hun Meta-bril onopgemerkt anderen filmen. Net als de brillen van Meta, krijgen de brillen van Samsung een lampje dat aan staat als er wordt gefilmd. Toch is dit volgens veel critici niet genoeg.

Apple werkt ook aan een eigen bril, maar het iPhone-bedrijf denkt nog wat langer na over het privacyvraagstuk. Zo wordt er onder andere nagedacht over een bril die puur om AI draait. De bril kan dan geen foto’s of video’s maken, maar visuele informatie wel met de AI delen zodat je er vragen over kunt stellen.

Wanneer zijn de brillen te koop?

Samsung zegt dat zijn brillen in de herfst van 2026 uitkomen, maar een exacte datum of prijs zijn nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of de brillen direct in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. De Meta-brillen zijn sinds vorig jaar wel in Nederland te koop.