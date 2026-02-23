‘Zien: het ‘privacyscherm’ van de Samsung Galaxy S26 Ultra in actie’

Eén van de grootste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S26 Ultra is het zogenaamde privacyscherm. Daarmee wordt het voor omstanders veel moeilijker om mee te kijken. Online is nu een video opgedoken!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is het privacyscherm van Samsung Galaxy S26 Ultra

Hoewel Samsung de Galaxy S26-serie pas op 25 februari aankondigt, hebben sommige mensen de telefoons al in handen. Lekker Sahil Karoul kan ons daarom laten zien hoe het privacyscherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra er in de praktijk uitziet. Dat scherm is ontworpen zodat mensen naast je niet mee kunnen kijken.

Je kunt deze functie aan- en uitzetten in de instellingen. Dat is handig, want zo is het mogelijk om hem bijvoorbeeld alleen in de trein te gebruiken. Als je thuis op de bank zit, wil je waarschijnlijk geen privacyscherm. De kijkhoeken worden er een stuk slechter van, zoals je ziet in de video hieronder.

De functie werkt heel behoorlijk, al blijft het scherm nog wel enigszins zichtbaar. Er is echter ook een hogere stand, die ‘Maximum Privacy Protection’ heet. Helaas laat Karoul die niet zien. Vermoedelijk lijkt het scherm dan gewoon zwart wanneer je het van de zijkant bekijkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe vlaggenschepen van Samsung. Daarom weten we eigenlijk alles al over de smartphones. Zo krijgt de S26 Ultra een 6,9 inch-oled-scherm en draait hij vermoedelijk op een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. De accu blijft met 5000 mAh net zo groot als altijd, maar laadt met 60 watt wel een stukje sneller op. Na een halfuur zou hij voor 75 procent gevuld zijn.

Samsung voorziet de 200 megapixel-hoofdcamera daarnaast van een lens die meer licht binnenlaat. Dat moet zorgen voor mooiere foto’s in het donker. Hetzelfde geldt voor de 50 megapixel-telelens waarmee je 5x inzoomt. De tweede telelens (met 3x zoom) en groothoeklens lijken niet te veranderen ten opzichte van de S25 Ultra.

Zie jij het privacyscherm van de Samsung Galaxy S26 Ultra wel zitten of vind je het overdreven? Laat het weten in de reacties en…