Samsung is gestart met de uitrol van de Android 10-update voor de Samsung Galaxy S9 en S9 Plus. De software-update introduceert talrijke verbeteringen, nieuwe functies en Samsungs nieuwe One UI 2.0-schil. Dit moet je weten.

Samsung Galaxy S9 krijgt Android 10

De Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus stonden al langer op de beurt voor een Android 10-update. Een paar dagen geleden leek het erop dat de update was uitgesteld naar maart, maar dat blijkt niet te kloppen. Vandaag is Samsung begonnen met het verspreiden van Android 10 voor de S9-serie, zo melden diverse Android Planet-lezers op sociale media en in de mail.

De update is als eerste beschikbaar voor de Galaxy S9 Plus en heeft een grootte van bijna 1,8GB. Het is daarom raadzaam om de update via een wifiverbinding te downloaden. Galaxy S9-bezitters krijgen automatisch een melding als de update beschikbaar is. Handmatig controleren of de update klaarstaat doe je als volgt;

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘Geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeemupdate’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een notificatie.

Grote update met veel veranderingen

De Android 10-update introduceert veel verbeteringen en veranderingen. Denk aan een systeembrede modus die energiezuiniger is, gebarenbediening en meer controle over wat apps wel en niet mogen doen. Samsung combineert de Android 10-update met de invoering van zijn One UI 2.0-schil, die al eerder beschikbaar kwam op de Galaxy S10- en Note 10-smartphones.

One UI 2.0 is visueel rustiger, bevat een Focus Modus om geconcentreerd te werken of studeren en toont notificaties op een meer overzichtelijke manier. Er zijn ook verbeteringen doorgevoerd in standaard Samsung-apps als de agenda en rekenmachine.

Tot slot bevat de grote update ook direct de Android-beveiligingsupdate van januari. Hiermee is de Galaxy S9 (Plus) weer up-to-date met het schema van Google.

Heb jij de update al binnen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!