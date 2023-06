Apple Vision Pro-headset doet oude Samsung-smartphones na

De net aangekondigde Apple Vision Pro is een slimme AR-headset die irisdetectie gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Dit als vervanger van een vingerafdrukscanner of volledige gezichtsherkenning, maar wist je dat Android-smartphones deze irisdetectie al veel eerder hadden?

Optic ID van Apple is niet de eerste mobiele irisdetectie

Apple heeft haar eigen augmented reality-bril aangekondigd, genaamd de Apple Vision Pro. In de afgelopen keynote vertelde de fabrikant over de verschillende camera’s en talloze sensoren die in de headset zijn verwerkt. De camera’s en sensoren worden onder meer gebruikt om de iris in je oog te scannen. Daarmee ontgrendel je de headset, doe je betalingen en log je in op accounts.

De Apple Vision Pro is echter niet het eerste mobiele apparaat dat voorzien is van zo’n irisscanner. Sterker nog, Samsung-smartphones uit 2016 gebruikten de techniek al. Met de Samsung Galaxy Note 7, Galaxy S8– en S9-serie ontgrendelde je je smartphone met zowel je vingerafdruk, pincode, patroon en wachtwoord, als met je ‘irisprofiel’.

Microsoft bracht zelfs in 2015 al twee Windows-smartphones uit met de iristechniek en verving daarmee de vingerafdrukscanner volledig. Uiteindelijk bleek irisdetectie voor fabrikanten niet de juiste keus, aangezien Samsung het bij de Galaxy S10-serie achterwege liet.

Irisdetectie is logische keuze voor Apple

Apple maakt op haar MacBooks en iPhones gebruik van Touch ID (vingerafdruk) en Face ID (gezichtsherkenning). Voor de Vision Pro hebben wijken ze hier dus van af. Waarschijnlijk omdat de camera’s in de headset geen volledige gezichtsscan kunnen uitvoeren wanneer de gebruiker deze op heeft.

Een irisscan is niet alleen uniek per persoon, maar moet ook de ervaring een stuk soepeler maken. Zodra je de headset opzet, herkent ‘ie je iris. Het lijkt erop dat de Vision Pro deze iris wel van een stuk dichterbij weet te scannen. Bij de Samsung-toestellen moest je je telefoon op een afstand van 25 tot 35 centimeter van je hoofd houden, wat in de praktijk niet altijd goed werkte.

Meer over AR-brillen

Hoe de toekomst eruit komt te zien en wat de rol van AR-headsets daarin is, weet natuurlijk niemand. Wel zijn er steeds meer fabrikanten die zich storten op de AR/VR-markt. Meta is een grote speler met de Meta Quest-headsets en naar verluidt is ook Google bezig met de ontwikkeling van een augmented reality-bril.

Wat denk jij? Vervangen we binnenkort allemaal onze televisie, surround-sound-set en mediaspelers voor een AR-headset? Laat het weten in de reacties hieronder. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht. Hieronder vind je onze nieuwste artikelen.