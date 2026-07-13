‘Scherm Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra krijgt deze twee upgrades’

Samsung heeft volgens geruchten twee flinke verbeteringen op stapel staan voor het scherm van de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Die moeten het kijkplezier nog verder vergroten.

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‘Beter scherm voor Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’

Samsung presenteert op 22 juli niet één, maar twee nieuwe Fold-telefoons. De normale Z Fold 8 beschikt over een extra breed scherm, wat hem zeer geschikt maakt voor het bekijken van video’s. Het andere toestel, de Z Fold 8 Ultra, is de werkelijke opvolger van de Fold 7. En die lijkt flinke upgrades te bieden.

Volgens de bekende insider Ice Universe althans. Het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zou voor het eerst een coating krijgen die reflecties tegengaat. De Galaxy S24 Ultra was twee jaar het eerste toestel van de Koreaanse fabrikant die over een dergelijke laag beschikte. Dat maakt het display veel makkelijker af te lezen als er direct licht op valt.

Zo ziet de Samsung Galaxy Z Fold 8 er waarschijnlijk uit

Daarnaast heeft Samsung de vouw in het scherm aan de binnenzijde volgens Ice Universe zo goed als onzichtbaar gemaakt. Dat zou gelden voor zowel de Ultra als de normale Galaxy Z Fold 8. Die vouw is één van de grootste ergernissen bij dit soort smartphones, dus het zou mooi zijn als hij inderdaad nauwelijks meer opvalt. We houden wel een slag om de arm, want we hebben dit soort beloftes vaker gehoord.

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Grotere batterij, betere groothoeklens

Samsung stopt waarschijnlijk een Snapdragon 8 Elite Gen 5 in de Fold 8 Ultra, de snelste chip van dit moment. Daarnaast mag je een grotere accu van 5000 mAh verwachten die je met 45 watt oplaadt. Ter vergelijking: de Fold 7 had een batterij van 4400 mAh, die je met 25 watt kon opladen.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra behoudt waarschijnlijk zijn 200 megapixel-hoofdcamera en 10 megapixel-telelens. De groothoeklens, waarmee je wijdere plaatjes schiet, wordt volgens geruchten wel vernieuwd. Hij zou een resolutie van 50 megapixel krijgen. Dat was bij zijn voorganger nog 12 megapixel.

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