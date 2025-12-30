‘Geliefde Samsung Galaxy Watch 4 Classic onbruikbaar na update’

Gebruikers melden problemen met hun Samsung-smartwatch sinds de laatste One UI-update. Dit is er aan de hand.

Wie een Samsung Galaxy Watch 4 Classic om zijn pols heeft, kan misschien beter wachten met het updaten naar de nieuwste software. Het ziet er naar uit dat de update naar One UI 8 en Wear OS 6 het tegenovergestelde doel bereikt. Volgens gebruikers die de update hebben geïnstalleerd, wordt de Classic wordt er niet beter van, maar juist slechter.

Voornamelijk de sensoren van het horloge hebben het moeilijk na de update. Iemand deelde dat zijn horloge niet langer kan detecteren of deze om een pols zit. Als gevolg daarvan kan het horloge ook geen gezondheidsmetingen doen, zoals ECG en de lichaamssamenstelling-meting.

En nog irritanter: omdat de Watch 4 Classic niet onthoudt dat ‘ie om de pols van de gebruiker zit, moet iedere keer de pincode ingevoerd worden om het horloge te ontgrendelen. De Watch 4 Classic-eigenaar met deze problemen laat weten dat de sensoren gelukkig niet altijd tegenwerken. Soms werkt alles ineens wel, maar betrouwbaar is het in ieder geval niet.

Dan zijn er nog de problemen met het always-on-display, dat niet langer werkt. En er zijn meldingen dat de update digitale wijzerplaten ervan weerhoudt ingeladen te worden. Tot slot brengt de update verschillende meldingen over het snel leeglopen van de batterij, sinds de One UI 8-update.

Oplossing nog niet gevonden

Duidelijke oplossingen voor de problemen zijn er nog niet. Samsung is in ieder geval op de hoogte van de problemen, via het Samsung Community Forum. Of en wanneer de fabrikant met een oplossing komt, is afwachten. Tot die tijd adviseren we Galaxy Watch 4 Classic-gebruikers om de update uit te stellen.

Heb jij de update meteen geïnstalleerd? Begrijpelijk, want zo hoop je dat de populaire smartwatch uit 2021 nog een jaartje langer meekan. Laat in de reacties weten of jij ook problemen ervaart, zoals de gebruikers online.

