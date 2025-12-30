Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

‘Geliefde Samsung Galaxy Watch 4 Classic onbruikbaar na update’

Tim Ligterink
Tim Ligterink
30 december 2025, 9:20
2 min leestijd
‘Geliefde Samsung Galaxy Watch 4 Classic onbruikbaar na update’

Gebruikers melden problemen met hun Samsung-smartwatch sinds de laatste One UI-update. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic update problemen

Wie een Samsung Galaxy Watch 4 Classic om zijn pols heeft, kan misschien beter wachten met het updaten naar de nieuwste software. Het ziet er naar uit dat de update naar One UI 8 en Wear OS 6 het tegenovergestelde doel bereikt. Volgens gebruikers die de update hebben geïnstalleerd, wordt de Classic wordt er niet beter van, maar juist slechter.

Voornamelijk de sensoren van het horloge hebben het moeilijk na de update. Iemand deelde dat zijn horloge niet langer kan detecteren of deze om een pols zit. Als gevolg daarvan kan het horloge ook geen gezondheidsmetingen doen, zoals ECG en de lichaamssamenstelling-meting.

samsung watch 4 classic

En nog irritanter: omdat de Watch 4 Classic niet onthoudt dat ‘ie om de pols van de gebruiker zit, moet iedere keer de pincode ingevoerd worden om het horloge te ontgrendelen. De Watch 4 Classic-eigenaar met deze problemen laat weten dat de sensoren gelukkig niet altijd tegenwerken. Soms werkt alles ineens wel, maar betrouwbaar is het in ieder geval niet.

Dan zijn er nog de problemen met het always-on-display, dat niet langer werkt. En er zijn meldingen dat de update digitale wijzerplaten ervan weerhoudt ingeladen te worden. Tot slot brengt de update verschillende meldingen over het snel leeglopen van de batterij, sinds de One UI 8-update.

Oplossing nog niet gevonden

Duidelijke oplossingen voor de problemen zijn er nog niet. Samsung is in ieder geval op de hoogte van de problemen, via het Samsung Community Forum. Of en wanneer de fabrikant met een oplossing komt, is afwachten. Tot die tijd adviseren we Galaxy Watch 4 Classic-gebruikers om de update uit te stellen.

Heb jij de update meteen geïnstalleerd? Begrijpelijk, want zo hoop je dat de populaire smartwatch uit 2021 nog een jaartje langer meekan. Laat in de reacties weten of jij ook problemen ervaart, zoals de gebruikers online.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste Samsung-nieuws?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Via: Android Authority
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Wear OS Wearables Smartwatches Samsung Samsung Galaxy Watch 4 Classic Samsung smartwatch kopen

Bekijk ook

Samsung vergeet de Watch 4 (Classic) niet met nieuwste update

Samsung vergeet de Watch 4 (Classic) niet met nieuwste update

11 juli 2025

Deze Samsung-horloges krijgen een One UI 6 Watch-update

Deze Samsung-horloges krijgen een One UI 6 Watch-update

19 november 2024

Overzicht: dit zijn alle smartwatches met esim-ondersteuning

Overzicht: dit zijn alle smartwatches met esim-ondersteuning

1 april 2024

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check het in ons overzicht – week 12

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check het in ons overzicht – week 12

22 maart 2024

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic
Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren