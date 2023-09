Deze grote Samsung Galaxy Watch 5 (Pro)-update is nu beschikbaar

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Voor de slimme horloges staat een flinke update klaar, waarmee je allerlei nieuwe features krijgt.

Samsung rolt een behoorlijk grote update uit naar de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro, de populaire smartwatches van vorig jaar. Het gaat om One UI 5 Watch, die nu in Nederland en België te downloaden is. Deze software staat ook standaard op de nieuwe Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic.

De update is 1,7GB groot en kun je zoals gezegd nu downloaden en installeren. Het bijwerken van je Samsung-horloge is simpel en kan op twee manieren. Dit doe je via de Galaxy Wearable-app of gewoon op het horloge zelf. Volg de stappen hieronder om de Watch 5 (Pro) te updaten.

Open de instellingen op je Samsung Galaxy Watch; . Dit doe je door vanaf het thuisscherm omlaag te swipen en op het tandwieltje te tikken; Veeg helemaal naar beneden totdat je ‘Software-update’ ziet; Druk op ‘Downloaden en installeren’ om op updates te controleren.

De nieuwe versie verschijnt automatisch in beeld, waarna je het updateproces kan starten. Het kan eventjes duren totdat je Galaxy Watch 5 is bijgewerkt; het updatebestand is immers behoorlijk groot. Zorg er daarnaast voor dat je smartwatch voldoende is opgeladen.

In de Wearable-app spreekt het redelijk voor zich: je opent de app, tikt op ‘Instellingen horloge > Update horlogesoftware > Downloaden en installeren’ en kan het proces starten. Lukt het niet? Laat het weten in de reacties hieronder, dan helpen we je verder.

Let trouwens wel op, want sommige ‘tegels’ die werkten op de vorige One UI-versie, werken niet meer na de update. Dan hebben we het onder andere over de Google Fit-tegels, iets wat we ook al benoemden in onze review van de Samsung Galaxy Watch 6.

One UI 5 Watch

Met One UI 5 krijg je Samsung-smartwatch nieuwe watchfaces en tegels om toe te voegen. Ook is er een nieuwe tegel om de accustatus van je smartwatch en andere apparaten checken. Daarnaast krijg je meer inzicht in hoe goed je hebt geslapen, en hoe je jouw nachtrust eventueel kunt verbeteren.

Verder zijn er meer opties om je Galaxy Watch 5 (Pro) beter te beveiligen, door een pincode in te stellen die ook na een reset (naar de fabrieksinstellingen) blijft werken. Tot slot is het makkelijker om je smartwatch naar een andere telefoon over te zetten.