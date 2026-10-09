Anker Soundcore AeroClip 2 review: topkwaliteit in comfortabel jasje

De opmars van open-ear-oortjes lijkt onstuitbaar, maar het draagcomfort en de audiokwaliteit zijn helaas niet altijd even goed. Hoe zit dat bij de AeroClip 2 van Anker?

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Dit is de Anker Soundcore AeroClip 2 review

Tegenwoordig brengen steeds meer fabrikanten oordoppen uit die omgevingsgeluid niet wegfilteren, maar je juist laten horen wat er om je heen gebeurt. Deze zogeheten open-ear-oortjes verschenen dit jaar onder andere van CMF, Bose en Sony. Nu komt ook Anker met dit type oordopjes. Deze AeroClip 2 hebben een adviesprijs van 179,99 euro.

Onze eerste ervaring met Anker Soundcore-producten was afgelopen juni met oortjes uit de Liberty-lijn. Deze Liberty 5 Pro zijn traditionele in-ear-oordopjes met een zeer goed geluid, fijn draagcomfort en handige oplaadcase. Dat de AeroClip 2 met z’n clip-ontwerp op deze punten ook z’n mannetje weet te staan, ontdek je in deze review.

Het reviewmodel van de AeroClip 2 is ter beschikking gesteld door Anker.

Pluspunten Oortjes zitten heel fijn

Oortjes zitten heel fijn Aanraakbediening werkt goed

Aanraakbediening werkt goed Geluid valt zeker niet tegen

Geluid valt zeker niet tegen Batterijduur is ruim voldoende

Batterijduur is ruim voldoende Compacte case is draadloos te laden

Compacte case is draadloos te laden Goed verstaanbaar tijdens bellen Minpunten Geen draagdetectie

Geen draagdetectie Beetje prijzig

Beetje prijzig Niet alle functies in app zijn nuttig

Dopjes zitten als gegoten (in oren én case)

Als je voor het eerst dit type oortjes draagt, dan moet je wellicht even schakelen. Je stopt de AeroClip 2 namelijk niet in je gehoorgang, maar hangt het kleinere bolletje in je oorschelp. Vervolgens klem je dit met het grotere bolletje (waar de accu in zit) achter de schelp. De units worden verbonden door een C-brug die flexibel, maar degelijk aanvoelt. Anker zegt de brug wat verstevigd te hebben sinds de AeroClip uit 2025.

De oortjes zitten goed vast, maar het klemmen zorgt niet voor te veel druk. Wat ons betreft heeft Anker de sweet spot gevonden. Onze ervaring is dat je de oordopjes al snel niet meer echt voelt zitten. Bovendien blijven ze tijdens het sporten goed op hun plek. Dit is wellicht te danken aan het onderzoek waarbij Anker tweeduizend oorprofielen bekeek om tot een ontwerp te komen dat voor 99 procent geschikt zou moeten zijn.

Ook de stijvolle oplaadcase mag er zijn. Die is wat glad, maar hij staat door de vlakke onderkant stevig op tafel. De oortjes klik je er op een bijzondere manier in: met het dikkere bolletje naar beneden. Dit is erg ruimte-efficiënt, waardoor de case compacter is dan bij z’n voorganger. Verder is het doosje vooral functioneel met een usb-c-poortje aan de achterkant en een lampje aan de voorkant. Hiermee zie je of de case oplaadt.

Gehoorapparaat of sieraad?

De AeroClip 2 zijn gemaakt van hard kunststof en wegen slechts 6,2 gram per stuk. De brug kan dankzij het gebruik van ‘memory-titanium’ steeds weer terugbuigen naar zijn oorspronkelijke vorm. Op beide oortjes staat ‘Thus’, de nieuwe AI-chip die tegenwoordig in bijna alle Anker-producten zit. Verder vallen ons de magneetjes en de fysieke knop op het dikkere bolletje op. Hiermee regel je de aanraakbediening. Daarover later meer.

De oortjes verschijnen in vier kleuren. Zoals de foto’s al verraadden, hebben wij de witte variant opgestuurd gekregen. Deze ogen redelijk standaard, maar de zilverkleurige brug maakt ze iets meer bijzonder. Verder hebben kopers keuze uit een zwarte, blauwe en rode uitvoering. Die varianten geven wat minder ‘gehoorapparaat-vibes’, want dat is namelijk wel een mening die we hoorden over onze nogal klinisch ogende oortjes.

Toch kun je ook beargumenteren dat de AeroClip 2 door hun clip-ontwerp op een oorbel of ander sieraad lijken. Dat kan een bepaalde doelgroep best aanspreken, afhankelijk van wie je het vraagt. Over de degelijkheid kunnen we wél unaniem zijn: die is in orde. De IP57-certificering zorgt dat stof, een regenbuitje en zweet geen al te groot probleem hoeven zijn. Drie scenario’s die de buitensporter weleens kunnen overkomen.

Geluid is verrassend goed

Door naar de audiobeleving, naast draagcomfort (en in mindere mate design) een belangrijk punt waar het bij clip-on-oortjes nog weleens aan schort. Laten we de verwachtingen gelijk temperen: dezelfde rijke geluidservaring als bij in-ear-oortjes is lastig te evenaren. Desalniettemin heeft Anker flink ingezet op techniek met een zes-sensorsysteem met vier microfoons en twee bone-conduction-sensoren.

Die sensoren laten geluid via je jukbeenderen je oren bereiken, wat de luisterervaring fundamenteel anders maakt dan bij oortjes die direct in je gehoorgang zitten. Toch zijn we positief verrast door de kwaliteit: het geluid vanuit de doos is behoorlijk vol, warm en gebalanceerd. Wellicht zou er wat meer bas mogen zijn, maar daarvoor kies je in de app het profiel ‘krachtige bas’. Wie ervaring heeft, kan ook nog met de equalizer spelen.

Heb je daar weinig verstand van? Geen ramp, want in de Soundcore-app zit een leuke functie. Het heet HearID en het idee is dat je een persoonlijk geluidsprofiel kunt laten maken door vragen te beantwoorden en een quizje te doen. Je geeft hierbij steeds aan welke van de twee geluidsfragmenten je fijner vindt klinken (A, B of ‘geen verschil’).

Zeer heldere gesprekken bij herrie

De eerder genoemde Thus AI-chip in de oortjes moet er volgens Anker voor zorgen dat je stem goed verstaanbaar blijft tijdens telefoontjes. Wij hebben dit uiteraard getest en het klopt: personen aan de andere kant van de lijn hadden nauwelijks last van harde omgevingsgeluiden (zoals treinen en auto’s) aan onze kant. Het is verder ook prettig telefoneren met de oortjes in als je in een drukke winkelstraat of volle trein bent.

Een geinige functie die we nog even willen vermelden, is realtime vertaling. Dit werkt als volgt. Duik de Soundcore-app in en geef hier je eigen taal aan en de taal waarnaar je iets wil vertalen. Vervolgens spreek je iets in. Dit wordt direct in je oortjes en in beeld vertaald. Onze tests met Frans, Duits en Spaans waren verrassend nauwkeurig, zowel qua grammatica als uitspraak. Er worden momenteel ruim 100 talen ondersteund.

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Geen noise cancelling, wel twee andere modi

Je levert naar onze mening dus weinig in op de muziekbeleving als je de AeroClip 2 vergelijkt met traditionele in-ear-modellen. De belkwaliteit is zelfs bovengemiddeld. Ander pluspunt is dat je meer meekrijgt van je omgeving. Dat is veiliger op de fiets of tijdens je wekelijkse hardlooprondje. En op kantoor zijn deze oortjes de sociale optie omdat je collega’s niet drie keer je naam hoeven te zeggen om je aandacht te krijgen.

Wie echter even helemaal wil focussen in een drukke kantoortuin, is minder goed af met deze oortjes. Noise cancelling is namelijk geen optie. Houd hier rekening mee als je nadenkt om de AeroClip 2 aan te schaffen. Wel zijn er twee andere modi in de app beschikbaar die wellicht voor jou de moeite zijn: de dutjes- en spelmodus.

Niet alleen baby’s houden van white noise om te ontspannen en in slaap te vallen. Ook voor volwassenen kunnen deze geluiden, zoals van regen of wind, erg rustgevend zijn. Deze zogenaamde dutjesmodus schakel je in door drie keer de knop op een van de oortjes in te drukken. Met de spelmodus ben je tijdens het gamen beter op de hoogte van voetstappen. Maar er is nog meer om te ontdekken in de Anker Soundcore-app.

(Te) uitgebreide app en prettige aanraakbediening

Na de review van de eerder genoemde Liberty 5 Pro-oortjes zijn we goed bekend met de app van de fabrikant. Maar neem je daar voor het eerst een kijkje, dan komt er wel behoorlijk wat op je af. Dat komt door de vijf tabbladen met een AI-chatbot, berichten van de Soundcore-community en slaapverhalen. Wij kunnen prima leven zonder deze functies. Onze tip: hou het bij het eerste tabblad, daar zul je het vaakst te vinden zijn.

Bijvoorbeeld om LDAC of multipoint in te schakelen of om de aanraakbediening in te stellen. Als je de oortjes op de correcte wijze draagt (derde screenshot hierboven), dan zit bovenop het dikkere bolletje een fysieke knop. Een fijne toevoeging, want dit had de originele AeroClip niet. Door met je wijsvinger de knop in te drukken en tegelijkertijd tegendruk te geven met je duim, is het vrijwel altijd raak. Dit werkt prettig en intuïtief. Wel is er een lichte vertraging voordat je actie wordt uitgevoerd, maar niks storends.

Lekker lang luisteren en draadloos laden

Anker beweert dat 32 uur luistertijd haalbaar is op één volle lading. Dat is inclusief het doosje. Zonder case zit je op acht uur. Wij hadden altijd ruim voldoende accusap om een volle werkdag door te komen, zelfs met LDAC ingeschakeld. Erg netjes. Je laadt de case op met het meegeleverde kabeltje. Laat je die een tien minuten zitten, dan kun je weer vier uur vooruit. Draadloos laden is met een geschikte Qi-lader ook een optie.

Conclusie Anker AeroClip 2 review

De Anker Soundcore AeroClip 2 zijn de zoveelste open-ear-oortjes op de markt. Fijn, want de geluidskwaliteit en het draagcomfort zijn lang niet altijd goed. Met elk nieuw model bestaat de kans dat een fabrikant deze cruciale punten eindelijk op orde heeft. Wat ons betreft is Anker daar waanzinnig goed in geslaagd. De oortjes zitten heel fijn en over het geluid heeft de gemiddelde luisteraar bijzonder weinig te klagen. Verder zijn telefoontjes in rumoerige omgevingen geen partij voor de AeroClip 2, werkt de aanraakbediening top en is de accuduur goed. Het is echt zoeken naar minpunten. Je kunt de witte kleur te klinisch vinden, maar dan koop je gewoon een kleurrijkere variant. Verder had draagdetectie niet misstaan, maar dit vinden we geen dealbreaker. En dan is er nog de prijs, maar daarvoor krijg je zoals gezegd een hele hoop. Onze conclusie: een dikverdiende negen. Ben je specifiek op zoek naar dit type draadloze oortjes, dan weten wij in deze prijsklasse momenteel weinig betere opties.

Anker Soundcore AeroClip 2 kopen

De Anker Soundcore AeroClip 2 zijn sinds 5 oktober in Nederland verkrijgbaar voor 179,99 euro. Je shopt ze bij Anker zelf, op Amazon en in diverse fysieke winkels. Er is keuze uit vier kleuren: wit (Cloud White), zwart (Midnight Black), blauw (Mist Blue) en rood (Burgundy Red).

Draag je liever in-ear-oordopjes? Dan raden we de Anker Soundcore Liberty 5 Pro aan. Die werden in juni met dezelfde adviesprijs gelanceerd. Op het moment van schrijven betaal je daar bij webshops als Amazon of Bol nog zo’n 145 euro voor.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals draadloze oortjes, smartphones en smartwatches. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

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