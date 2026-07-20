‘Gelekt: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zet enorme stap vooruit’

De belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 liggen op straat! Ze wijzen op een horloge dat een enorme stap vooruit zet. Zo is de chip veel sneller, de accu veel groter en het display veel feller.

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‘Specificaties Samsung Galaxy Watch Ultra 2 op straat’

De eerste Galaxy Watch Ultra kwam twee jaar geleden uit. We waren er destijds in onze review niet laaiend enthousiast over. Het horloge was een stuk duurder dan andere Wear OS-klokjes, maar presteerde op veel vlakken nauwelijks beter. Alleen de stevige behuizing konden we echt Ultra noemen.

Dat lijkt bij zijn opvolger te veranderen. De website Nokia Power User zegt alle belangrijke specificaties van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 in handen te hebben en die liegen er niet om. Zo bevestigt het lek dat het digitale uurwerk een accu van 800 mAh krijgt. Dat is ruim 35 procent meer dan de eerste Ultra. Hopelijk levert dat ook een substantieel langere batterijduur op.

Tegelijk wist Samsung de Ultra 2 zo’n 12 procent dunner te maken. Dat is fijn, want met zijn voorganger had je een behoorlijke bult om je pols. Juist als je gaat sporten of wandelt in de bergen, wil je natuurlijk zo min mogelijk ballast.

De behuizing heeft ditmaal een IP69K-certificatie in plaats van IP68. Daarmee is hij volledig water- en stofdicht, ook als het water in harde stralen tegen het horloge aan spuit, en bestand tegen temperaturen tot 80 graden Celsius.

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Snel en oogverblindend fel

Net als de goedkopere Galaxy Watch 9 draait de Watch Ultra 2 op een Snapdragon Wear Elite-chip. Dat maakt hem veel sneller dan de eerste Ultra. Vooral qua AI-kracht is de sprong behoorlijk groot. Het amoled-scherm ten slotte haalt nu een oogverblindende helderheid van 5000 nits. Dat was bij het vorige model nog 3000 nits.

Samsung presenteert het horloge tijdens Galaxy Unpacked op 22 juli. We verwachten een adviesprijs tussen de 700 en 800 euro. De eerste Ultra koop je inmiddels trouwens voor € 349,-.

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