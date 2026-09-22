Xiaomi geeft zijn nieuwste smartphone ook een privacyscherm

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
22 september 2026, 9:32
2 min leestijd
Xiaomi geeft zijn nieuwste smartphone ook een privacyscherm

De Xiaomi 18 Pro, die binnenkort moet verschijnen, heeft een opvallende feature die we kennen van Samsung. Het toestel is uitgerust met een privacyscherm.

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Privacyscherm voor de Xiaomi 18 Pro

Met de Galaxy S26 Ultra introduceerde Samsung een innovatieve feature: het privacyscherm. Deze functie maakt het voor mensen om je heen onmogelijk om mee te kijken op het scherm. Dat is handig als je bijvoorbeeld in de trein of bus zit en je niet wil dat anderen mee kunnen lezen met je WhatsApp-gesprekken.

Het was een kwestie van tijd dat andere fabrikanten deze feature ook aan smartphones zouden toevoegen. Xiaomi laat weten dat zijn nieuwste toestel, de 18 Pro, ook een privacydisplay krijgt. Het werkt op dezelfde manier als bij de Samsung Galaxy S26 Ultra. Als het privacyscherm is ingeschakeld, zie alleen jij wat er op het scherm gebeurt. Anderen zien een zwart vlak, of een volledig zwart scherm.

Xiaomi 18 Pro series | Anti Privacy Screen Advert

Op de Xiaomi 18 Pro is het privacyscherm in te schakelen via de snelle instellingen, de fysieke AI-knop of met stembediening. Het toestel kan het volledige display afschermen, maar tof is dat de feature ook werkt in splitscreenmodus, bij zwevende apps of specifieke notificaties van bepaalde applicaties.

De Xiaomi 18 Pro lanceert op 23 september in China. Het toestel beschikt ook over een tweede, kleiner scherm op de achterkant en een forse 8500 mAh-accu. Het is onduidelijk of de smartphone ook een release in de Benelux krijgt. Die kans lijkt klein, want de fabrikant brengt zijn Pro-telefoons doorgaans hier niet uit.

Afgekeken bij S26 Ultra

Mocht je nu een smartphone met een privacyscherm willen, dan moet je dus bij de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn. Het toestel is sinds begin dit jaar verkrijgbaar en lanceerde met een adviesprijs van 1449 euro. Inmiddels betaal je honderden euro’s minder: je haalt de telefoon voor € 925,- in huis.

Het Samsung-vlaggenschip heeft een groot 6,9 inch-scherm, de rappe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een veelzijdige camera setup. Foto’s maakt de smartphone met een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en twee zoomcamera’s van 50 en 10 megapixel.

Onlangs onthulde Samsung de Galaxy S26 FE, een soort instaptoestel. De telefoon heeft minder indrukwekkende specificaties (en geen privacyscherm), maar is ook goedkoper. Android Planet publiceert snel een review van de Galaxy D26 FE.

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Via: 9to5Google
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