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‘Samsung Galaxy Z Flip 8 volledig gelekt: dit zijn de specificaties’

Mike Peek
Mike Peek
17 juli 2026, 9:01
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy Z Flip 8 volledig gelekt: dit zijn de specificaties’

Het nieuwe klaptoestel van Samsung heeft geen geheimen meer. Dankzij een enorm lek weten we nu alle specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 8 en de kleuren waarin je hem straks kunt kopen.

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Specificaties Samsung Galaxy Z Flip 8

Op 22 juli presenteert Samsung een hele reeks nieuwe producten, waaronder zijn nieuwe (en mogelijk laatste) klaptelefoon. Dankzij de Duitse website WinFuture kennen we nu vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 8.

Zoals we eerder al lazen zijn de verschillen met zijn voorganger erg klein. Je mag weer een 4,1 inch-oled-scherm aan de buitenkant verwachten en een een groter 6,9 inch-display aan de binnenzijde. Ook aan de accu verandert niets: die heeft een capaciteit van 4300 mAh. Wel zou je hem sneller opladen: met 45 watt. De Flip 7 kwam niet verder dan 25 watt. Da’s mooi meegenomen. Het toestel verschijnt in de kleuren Graphite, Cream en Pink.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8

Naast de hogere oplaadsnelheid is de enige andere echte upgrade een snellere chip. Het gaat om een Exynos 2600, die ook in de Galaxy S26 zit. Je krijgt 12GB werkgeheugen en kiest uit varianten met 256 of 512GB werkgeheugen. De 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens zijn ongewijzigd.

WinFuture bevestigt verder dat het toestel iets lichter wordt dan zijn voorganger: 180 gram. De website spreekt geruchten dat de smartphone ook dunner wordt helaas tegen. De Flip 8 zou zelf een heel klein beetje dikker zijn dan zijn voorganger.

Hogere prijs

We kunnen de Samsung Galaxy Z Flip 8 op basis van deze specificaties bepaald geen spannende upgrade noemen. Sterker nog: het lijkt vooral een argument om de Flip 7 nog eens serieus te overwegen. Je koopt die oudere klaptelefoon inmiddels voor € 829,-.

Als de geruchten kloppen, ben je voor de Flip 8 straks 1299 euro kwijt. We weten niet hoe het met jou zit, maar de nieuwe smartphone lijkt ons geen krappe 500 euro extra waard.

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Bron: WinFuture
Bron afbeelding: WinFuture
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Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8

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