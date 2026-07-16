Poll: vind jij het jammer als de Samsung Galaxy Z Flip verdwijnt?

Er gaan geruchten dat Samsung stopt met de Galaxy Z Flip en dus hebben we een poll voor je: zou jij het jammer vinden als de bekende klaptelefoon verdwijnt? Laat van je horen!

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Samsung Galaxy Z Flip Poll

Op 22 juli presenteert Samsung tijdens Galaxy Unpacked 2026 een heleboel nieuwe producten, waaronder de Galaxy Z Flip 8. Het klaptoestel krijgt een snellere chip, wordt iets dunner en lichter, maar lijkt verder sterk op zijn voorganger, de Flip 7.

Dat is ook één van de redenen waarom Samsung volgens geruchten helemaal gaat stoppen met de Flip-telefoons. Er valt weinig meer aan het ontwerp te verbeteren. Tegelijk is het een behoorlijk duur apparaat om te maken. De adviesprijs gaat bij de Flip 8 mogelijk zelfs omhoog van 1199 naar 1299 euro. Er zijn steeds minder mensen die zoveel geld overhebben voor een toestel met matige camera’s en een relatief kleine accu.

De eerste Galaxy Z Flip uit 2020

Veel Chinese fabrikanten zijn daarom al gestopt met het maken van klaptelefoons. Eigenlijk zijn alleen Samsung en Motorola nog volop in de race. Motorola bracht dit jaar overigens wel voor het eerst drie verschillende modellen uit in zijn Razr 70-serie, dus voorlopig lijkt dit type telefoon in ieder geval niet helemáál uit te sterven.

Wij zijn benieuwd naar jouw gevoelens over de Flip. Vind jij het handig om je smartphone op te kunnen vouwen tot een klein pakketje of kan deze vorm je gestolen worden?

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Meer over de Galaxy Z Flip 8

Zoals gezegd verandert er bij de mogelijk laatste Flip maar weinig. Het toestel krijgt een 4,1 inch-oled-scherm aan de buitenkant en een groter 6,9 inch-display aan de binnenzijde. Er zit weer een bescheiden accu van 4300 mAh in. Opladen duurt wel even, want dat gaat met maximaal 25 watt. De 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens zijn eveneens identiek aan die van de Flip 7.

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