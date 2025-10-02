Samsung gaat je notificaties samenvatten met AI

Valt je smartphone je continu lastig met berichten en zie je door de bomen het bos niet meer? Samsung wil in One UI 8.5 een functie opnemen die notificaties voor je samenvat met AI. Handig toch?

Notificaties op je Samsung straks samengevat met AI

Soms is het allemaal niet meer bij te houden. Zeker als je in veel groepschats zit, vliegen de berichten je de hele dag om de oren. Daarom werkt Samsung aan een AI-functie die notificaties voor je samenvat.

Hoe dat precies gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval krijg je in One UI 8.5, de nieuwste versie van Samsungs softwareschil, straks een bericht als je het notificatiepaneel voor het eerst opent. Daarin wordt uitgelegd hoe je een snel overzicht kunt krijgen van je notificaties. Het is volgens SamMobile mogelijk om per app aan te geven of je deze samenvattingen wil inschakelen of niet.

De functie lijkt vooral handig voor bijvoorbeeld familie-apps waarin de hele dag gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die je misschien niet allemaal interesseren. Zo zie je in een paar korte kernzinnen hoe het gaat met de zieke hond van je tante, zonder dat je alle berichten individueel hoeft door te spitten.

Samsung waarschuwt wel dat AI, zoals altijd, fouten kan maken. Voor meer kritieke apps, over bijvoorbeeld je gezondheid, is het dus mogelijk verstandig om de samenvattingen uit te schakelen.

Meer over One UI 8.5

Samsung is momenteel nog druk bezig met het uitrollen van One UI 8.0, dat Android 16 naar je smartphone brengt. One UI 8.5 verschijnt waarschijnlijk begin volgend jaar. De Galaxy S26-telefoons zijn straks de eerste die op deze nieuwe software draaien. Daarna zal hij te downloaden zijn op oudere toestellen.

Naast het samenvatten van notificaties bevat One UI 8.5 nog veel meer nieuwe (AI-)functies. Zo zou kunstmatige intelligentie die vervelende spamtelefoontjes voor je kunnen afhandelen.

