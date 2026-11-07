Gun jezelf meer vrije tijd: bekijk de beste robotstofzuiger Black Friday-acties van Roborock

Niets is zo prettig als thuiskomen in een fris huis waar het stofzuigen en dweilen al voor je is gedaan. Robotstofzuigers maken dit mogelijk door deze huishoudelijke taken van je over te nemen. Wie zo’n slimme hulp in huis wil halen, is tijdens deze Black Friday extra voordelig uit.

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Waarom dit het ideale moment is voor een robotstofzuiger

Stofzuigen staat bij de meesten niet bovenaan het lijstje van favoriete bezigheden, zeker niet na een drukke werkdag. Het is bovendien een terugkerende taak, want voor je het weet liggen de eerste kruimels en stofnesten alweer op de vloer. Met een robotstofzuiger neem je die dagelijkse bezigheid volledig weg.

De techniek achter deze apparaten is de afgelopen jaren flink verbeterd. De stofzuigers navigeren slim door het huis, weten gemakkelijk objecten te vermijden, pakken zonder moeite dierenharen en vuil mee en weten zelfs lastige hoekjes te bereiken. Ook gaan ze zonder moeite over kleine drempels en tapijten heen.

Mocht je al een tijdje twijfelen over de aanschaf van zo’n slimme huishulp, dan is dit een goed moment om toe te slaan. Tijdens Black Friday zijn diverse populaire modellen van het bekende merk Roborock flink in prijs gedaald bij Bol. Om het kiezen wat makkelijker te maken, hebben we de interessantste aanbiedingen en specificaties voor je verzameld.

Drie scherpe Black Friday-aanbiedingen op een rij

Roborock QV 35S (Beste keus) De meest complete hulp die al het werk overneemt. Het basisstation leegt het vuil en wast én droogt automatisch de dweilen. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 690 euro naar 300 euro .

De meest complete hulp die al het werk overneemt. Het basisstation leegt het vuil en wast én droogt automatisch de dweilen. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 690 euro naar . Roborock Q10 S5+ (Luxe middenklasse) Dankzij het leegstation hoef je wekenlang niet om te kijken naar de stofzak. De dweilen maak je na afloop wel zelf schoon. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 430 euro naar 190 euro .

Dankzij het leegstation hoef je wekenlang niet om te kijken naar de stofzak. De dweilen maak je na afloop wel zelf schoon. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 430 euro naar . Roborock Q7 M5 (Beste budgetoptie) Biedt met 10.000 Pa dezelfde krachtige motor en slimme lasernavigatie, maar komt zonder leegstation. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 240 euro naar 120 euro.

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Roborock QV 35S: de meest complete hulp in huis

Wil je het huishoudelijke werk rondom de vloer echt volledig uit handen geven, dan is de Roborock QV 35S de beste optie. Het uitgebreide basisstation verzorgt namelijk het complete onderhoud. Het leegt automatisch de stofopvang van de robot, waardoor je de stofzak in de standaard pas na zeven weken hoeft te verwisselen. Daarnaast wast en droogt het station de twee dweilpads met warme lucht en vult het direct de watertank in de robot bij.

Met een zuigkracht van 10.000 Pa haalt deze schoonmaakhulp ook dieper liggend stof en rondslingerende dierenharen uit kieren en tapijten. De dubbele roterende dweilen draaien met 200 toeren per minuut om ook opgedroogde vlekken van de vloer te poetsen.

Dankzij een batterijduur van drie uur maakt hij probleemloos grotere ruimtes schoon, terwijl de slimme obstakelherkenning voorkomt dat de robot vastloopt op rondslingerend speelgoed of kabels. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 690 euro naar 300 euro bij Bol.

Roborock Q10 S5+: slimme tussenstap met automatisch leegstation

Wil je wel het gemak van automatisch vuil afvoeren, maar een wat vriendelijker budget hanteren? Dan is de Roborock Q10 S5+ een uitstekende middenweg. Dit model wordt geleverd met een eigen leegstation dat het opgezogen vuil zelfstandig afzuigt. Hierdoor hoef je de interne stofzak gemiddeld pas na zo’n zeven weken te vervangen.

Het verschil met de duurdere variant zit hem voornamelijk in het dweilen. Waar topmodellen roterende pads hebben, werkt dit type met een vibrerende dweildoek die snelle schrobbebewegingen over de vloer maakt. Het bijvullen van het waterreservoir en het uitspoelen van de dweil doe je bij deze uitvoering wel zelf.

Met een zuigkracht van 10.000 Pa levert hij dezelfde krachtige prestaties als de duurdere modellen, ondersteund door een royale batterijduur van 150 minuten. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 430 euro naar 190 euro.

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Roborock Q7 M5: maximale zuigkracht voor een scherpe prijs

Zoek je een voordelige robotstofzuiger zonder al te veel extra opsmuk, dan is de Roborock Q7 M5 de ideale budgetoptie. Ondanks de lage prijs levert het apparaat met 10.000 Pa precies dezelfde indrukwekkende zuigkracht als de duurdere varianten. Het dubbele antiklitsysteem zorgt er bovendien voor dat haren niet snel rond de borstels wikkelen, wat je een hoop handmatig onderhoud scheelt.

Om de prijs zo scherp te houden, mist dit model wel een automatisch basisstation. De ingebouwde stofopvang van 0,27 liter moet je na een paar schoonmaakbeurten dus zelf handmatig leegmaken. Ook de dweilfunctie is vrij eenvoudig: de robot trekt een vochtige doek achter zich aan, zonder dat deze vibreert of ronddraait. Hierdoor is dit ideaal voor het opfrissen van de vloer, maar blijven opgedroogde vlekken sneller zitten. De prijs is tijdens Black Friday gedaald van 240 euro naar 120 euro.

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