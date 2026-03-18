Zo goed kan jouw Android-toestel tegen water (en stof)

Met het wisselvallige weer van deze maand vraag je je vast af of je telefoon, smartwatch en oordopjes wel een buitje kunnen verdragen. En wat als ze per ongeluk in het toilet belanden? Wij vertellen hoe het zit!

IP-certificering: smartphones, tablets en oortjes

Je ziet het staan bij vrijwel alle smartphones, smartwatches en oordopjes die je koopt: de IP-certificering (ook IP-code genoemd). Deze internationale norm vertelt hoe goed elektronica tegen water en stof kan. Tegenwoordig zit het met de stofdichtheid vaak wel snor, maar de mate waarin apparaten tegen water kunnen, verschilt wel enorm.

Een IP-certificering bestaat uit twee cijfers:

X (eerste cijfer) : bescherming tegen stof en vaste deeltjes (de meeste moderne smartphones zijn volledig stofdicht, aangeduid met het cijfer 6 )

: bescherming tegen stof en vaste deeltjes (de meeste moderne smartphones zijn volledig stofdicht, aangeduid met het cijfer ) Y (tweede cijfer): bescherming tegen water (bij smartphones vaak tussen de 4 en 9)

Hoe hoger de IP-code, hoe beter de bescherming. Wanneer een apparaat geen IP-certificering heeft, is dit niet waterbestendig. Zie het schema hieronder voor enkele veelvoorkomende certificeringen en voorbeelden van toestellen.

Hoe goed kan mijn smartphone tegen water?

Smartphone (of smartwatch) Voorbeelden IP64 is beschermd tegen spatwater uit alle richtingen Nothing Phone (3a) Pro IP65 is beschermd tegen waterstralen (bijvoorbeeld uit een kraan) Nothing Phone (4a) Pro, OnePlus Nord 5 IP67 kan tijdelijk onder water (tot ongeveer 1 meter, 30 minuten) Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56 IP68 kan langduriger of dieper onder water Samsung Galaxy S26-serie, Google Pixel 10a, Motorola Signature, OnePlus 15R IP69 is bestand tegen krachtige hogedruk- en heetwaterstralen OnePlus 15

Wellicht is het je opgevallen dat we IP66 hebben overgeslagen. Dat komt omdat weinig fabrikanten deze code gebruiken. Dat zit zo: IP66 test vooral krachtige waterstralen, terwijl IP67/68 juist onderdompeling test. In het dagelijkse gebruik zal dat laatste vaker voorkomen, waardoor dit uit marketingoogpunt de interessantere certificering is om te benoemen.

IP68 vs IP69

In de praktijk hebben de meeste moderne high-end toestellen een IP68-certificering. Soms zijn er uitschieters naar IP69. Dat zijn de echte robuuste telefoons waarvan je de beste bescherming tegen water mag verwachten. Klik op het artikel hieronder voor de belangrijkste verschillen tussen IP68 en IP69.

Laten we nog even kijken naar je draadloze oordopjes. Daar fiets je ongetwijfeld weleens mee door de regen of je hebt ze tijdens een sessie in de sportschool. Oortjes zijn vaak gebouwd om zweet te verdragen en ook enkele regendruppels zijn vrijwel nooit een probleem. Toch heb je ook hier de keuze uit luxe modellen die de allerbeste bescherming tegen water bieden.

Hoe goed kunnen mijn oordopjes tegen water?

Oordopjes Voorbeelden IPX1 en IPX2 zijn beschermd tegen lichte druppels (ongeschikt voor in de regen) Samsung Galaxy Buds 2 (IPX2) IPX3 en IPX4 zijn beschermd tegen spatwater (kunnen tegen een buitje) Sony WF-1000XM6 (IPX4),

Huawei FreeBuds 7i (IP54) IPX5 en IPX6 zijn waterbestendig (je houdt ze probleemloos even onder de kraam) OnePlus Buds Pro 3 (IP55) IPX7 en IPX8:

zijn waterdicht (kunnen 30 minuten tot 1 meter diep onder water) Samsung Galaxy Buds 3 Pro (IP57), JBL Endurance Peak 4 (IP68)

Net zoals IP66 zeldzaam is bij smartphones, is IPX3 niet veelvoorkomend bij oordopjes. Vanaf 2020 stapten steeds meer fabrikanten over op IPX4 omdat deze score aanduidt dat oortjes goed tegen zweet kunnen. Dat was marketingtechnisch de meest interessante insteek.

Het ene water is het andere niet

Het is goed om te weten dat een IP-certificering niet altijd iets zegt over hoe goed je apparaat in de praktijk tegen water kan. Tests van fabrikanten vinden namelijk plaats onder gecontroleerde omstandigheden. Denk aan het gebruik van enkel zoet water en de afwezigheid van stroming en zeep. Daarom kan water met zout, chloor of flinke druk nog steeds schade aan je spullen veroorzaken.

Ook zit er verschil tussen regendruppels, kraanwater en zweet. Het is allemaal nat, maar de hoek waarin regen op je oortjes valt of de temperatuur van het water waarin je smartphone valt, zijn ook bepalende factoren voor mogelijke schade. Gelukkig zijn moderne martphones steeds beter bestand tegen ongelukjes met water.

Een val in je toiletpot of zwembad overleven ze meestal wel. Maar, met je telefoon gaan zwemmen en uitgebreid onderwaterkiekjes maken, blijft niet aan te raden. Dat is voor smartwatches natuurlijk een ander verhaal, die zijn vaak gemaakt om langdurig tegen water te kunnen.

Heb jij ooit waterschade aan een apparaat gehad? Deel je verhaal in de reacties en laat weten of je bij de aankoop van een nieuw toestel rekening houdt met de IP-certificering.