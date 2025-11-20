Waarom smartphones in 2026 (nog) duurder worden

Smartphones zijn al niet goedkoop, maar ze worden volgend jaar waarschijnlijk weer een stukje duurder. En dat heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie.

Smartphones worden duurder door AI

Xiaomi waarschuwt de consument maar vast: in 2026 worden smartphones nog duurder dan ze nu zijn. Dat heeft alles te maken met de stijgende prijzen voor (werk)geheugen. Omdat er wereldwijd datacenters uit de grond worden gestampt voor AI kunnen fabrikanten amper aan de vraag voldoen. Toepassingen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie hebben enorme hoeveelheden geheugen nodig.

De bestaande productiecapaciteit wordt bovendien steeds vaker ingericht voor high-bandwidth memory (HBM), waar AI-servers veelal gebruik van maken. Daar is namelijk meer winst mee te behalen. Zo blijft er dus minder ruimte over voor normaal ‘consumentengeheugen’. Daardoor stijgt de prijs van opslag met 5 tot 10 procent. Bij werkgeheugen is de stijging nog veel groter: 15 tot 30 procent.

Xiaomi 15 Ultra

Dat zien we nu overigens al terug bij nieuwe smartphones. Enkele jaren geleden experimenteerden sommige fabrikanten met soms wel 24GB werkgeheugen in hun high-end smartphones. Tegenwoordig blijven zelfs dure toestellen vaak steken op 12GB. En waar de goedkoopste versie van de OnePlus Nord 4 12GB werkgeheugen had, moet de meest voordelige Nord 5 het met slechts 8GB doen.

Prijzen worden doorberekend

Uiteraard is Xiaomi niet de enige die last heeft van deze prijsstijgingen. Er gaan geruchten dat ook de Samsung Galaxy S26-telefoons, die we begin volgend jaar verwachten, duurder worden dan hun voorgangers. Fabrikanten zijn immers niet alleen meer geld kwijt aan geheugen, maar ook aan materialen en personeel.

De volgende smartphones die Xiaomi uitbrengt in Nederland zijn waarschijnlijk de Xiaomi 17 en de Xiaomi 17 Ultra. Die verwachten we in het eerste kwartaal van 2026. Dan zullen we zien hoe groot de prijsstijgingen zijn. De Xiaomi 15 Ultra had al een stevige adviesprijs van 1499,90 euro. Mogelijk moet je voor zijn opvolger dus nog dieper in de buidel tasten.

