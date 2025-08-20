Tijdelijk €414 korting en een Galaxy Watch8 cadeau bij de S25 Ultra!

Bekijk actie

Nieuwe Snapdragon 7s Gen 4 lijkt nauwelijks beter te zijn geworden

Tim Ligterink
Tim Ligterink
20 augustus 2025, 15:18
2 min leestijd
Nieuwe Snapdragon 7s Gen 4 lijkt nauwelijks beter te zijn geworden

Chipmaker Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 7s Gen 4 gelanceerd. Dit is er nieuw en in deze telefoons komt de processor terecht.

Lees verder na de advertentie.

Snapdragon 7s Gen 4 officieel

Er is een nieuwe Snapdragon-chip onthuld door chipmaker Qualcomm. Het gaat om de Snapdragon 7s Gen 4, die naar verwachting in midrange-smartphones verschijnt die dit en volgend jaar uitkomen. De chip levert betere prestaties op het gebied van AI, gaming en grafische kracht, maar helaas lijken de verbeteringen niet enorm.

De Gen 4 is op papier zo’n zeven procent sneller dan zijn voorganger, de Snapdragon 7s Gen 3. Die extra snelheid behaalt ‘ie vooral door de hoofdkernen een klokboost van 200MHz te geven, van 2,5GHz naar 2,7GHz. De rest van de kernen zijn niet verbeterd.

qualcomm snapdragon 7s gen 4 functies

Met deze bescheiden verbetering kunnen telefoons die deze chip krijgen een scherm van maximaal 2900 bij 1300 pixels hebben, met een ververssnelheid tot 144Hz. Verder ondersteunt de chip tot 16GB aan werkgeheugen en camerasensoren tot 200 megapixel.

Vooral technische praatjes dus, maar welke telefoons draaien er op de Snapdragon 7s Gen 4? Volgens geruchten zal de Redmi Note 15 Pro Plus van Xiaomi de eerste zijn. Die middenklasser komt naar verluidt deze week uit in China. Ook stopt Samsung de nieuwe Snapdragon mogelijk in haar volgende rugged phone: de XCover 8 Pro.

Ook Snapdragon 8 Elite Gen 2 in aantocht

Naast de Snapdragon 7s Gen 4 verschijnt er binnenkort nog een mobiele chip van Qualcomm. De Snapdragon 8 Elite 2 is de opvolger van de razendsnelle Snapdragon 8 Elite. Die chip zien we in veel toptelefoons, zoals de OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra en Xiaomi 15 Ultra.

Eerder verschenen benchmarks van een vermeende Snapdragon 8 Elite 2-chip in de Samsung Galaxy S26 Edge. Die presteert enorm goed in vergelijking met zijn voorganger, die zelf ook al razendsnel is. Kortom, genoeg om naar uit te kijken wat betreft chips in Android-telefoons! Laat onderaan deze pagina weten wat jij ervan vindt.

Als eerst op de hoogte willen zijn van het laatste Android-nieuws?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Qualcomm
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten Android Smartphones Samsung Xiaomi Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt “magisch” scherm voor betere privacy’

‘Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt “magisch” scherm voor betere privacy’

Vandaag 11:02

‘Dit ga je betalen voor de splinternieuwe Xiaomi 15T (Pro)’

‘Dit ga je betalen voor de splinternieuwe Xiaomi 15T (Pro)’

Gisteren 11:02

Samsung Galaxy Tab S10 Lite volledig gelekt: nieuwe budgettablet

Samsung Galaxy Tab S10 Lite volledig gelekt: nieuwe budgettablet

Gisteren 9:18

Samsung onthult Galaxy Buds 3 FE: oordopjes met nieuw design

Samsung onthult Galaxy Buds 3 FE: oordopjes met nieuw design

18 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren