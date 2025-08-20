Nieuwe Snapdragon 7s Gen 4 lijkt nauwelijks beter te zijn geworden

Chipmaker Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 7s Gen 4 gelanceerd. Dit is er nieuw en in deze telefoons komt de processor terecht.

Snapdragon 7s Gen 4 officieel

Er is een nieuwe Snapdragon-chip onthuld door chipmaker Qualcomm. Het gaat om de Snapdragon 7s Gen 4, die naar verwachting in midrange-smartphones verschijnt die dit en volgend jaar uitkomen. De chip levert betere prestaties op het gebied van AI, gaming en grafische kracht, maar helaas lijken de verbeteringen niet enorm.

De Gen 4 is op papier zo’n zeven procent sneller dan zijn voorganger, de Snapdragon 7s Gen 3. Die extra snelheid behaalt ‘ie vooral door de hoofdkernen een klokboost van 200MHz te geven, van 2,5GHz naar 2,7GHz. De rest van de kernen zijn niet verbeterd.

Met deze bescheiden verbetering kunnen telefoons die deze chip krijgen een scherm van maximaal 2900 bij 1300 pixels hebben, met een ververssnelheid tot 144Hz. Verder ondersteunt de chip tot 16GB aan werkgeheugen en camerasensoren tot 200 megapixel.

Vooral technische praatjes dus, maar welke telefoons draaien er op de Snapdragon 7s Gen 4? Volgens geruchten zal de Redmi Note 15 Pro Plus van Xiaomi de eerste zijn. Die middenklasser komt naar verluidt deze week uit in China. Ook stopt Samsung de nieuwe Snapdragon mogelijk in haar volgende rugged phone: de XCover 8 Pro.

Ook Snapdragon 8 Elite Gen 2 in aantocht

Naast de Snapdragon 7s Gen 4 verschijnt er binnenkort nog een mobiele chip van Qualcomm. De Snapdragon 8 Elite 2 is de opvolger van de razendsnelle Snapdragon 8 Elite. Die chip zien we in veel toptelefoons, zoals de OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra en Xiaomi 15 Ultra.

Eerder verschenen benchmarks van een vermeende Snapdragon 8 Elite 2-chip in de Samsung Galaxy S26 Edge. Die presteert enorm goed in vergelijking met zijn voorganger, die zelf ook al razendsnel is. Kortom, genoeg om naar uit te kijken wat betreft chips in Android-telefoons! Laat onderaan deze pagina weten wat jij ervan vindt.

