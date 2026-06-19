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Updates voor Google- en Samsung-telefoon! Check hier het overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
19 juni 2026, 16:54
2 min leestijd
Updates voor Google- en Samsung-telefoon! Check hier het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 25 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google-updates van deze week

  • Google Pixel 10 – Android 17-update
  • Google Pixel 10 Pro – Android 17-update
  • Google Pixel 10a – Android 17-update
  • Google Pixel 10 Pro XL – Android 17-update
  • Google Pixel 10 Pro Fold – Android 17-update
  • Google Pixel 9 – Android 17-update
  • Google Pixel 9 Pro – Android 17-update
  • Google Pixel 9 Pro XL – Android 17-update
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Android 17-update
  • Google Pixel 9a – Android 17-update
  • Google Pixel 8 – Android 17-update
  • Google Pixel 8 Pro – Android 17-update
  • Google Pixel 8a – Android 17-update
  • Google Pixel Fold – Android 17-update
  • Google Pixel Tablet – Android 17-update
  • Google Pixel 7 Pro – Android 17-update
  • Google Pixel 7 – Android 17-update
  • Google Pixel 7a – Android 17-update
  • Google Pixel 6a – Android 17-update
  • Google Pixel 6 – Android 17-update
  • Google Pixel 6 Pro – Android 17-update
Samsung Galaxy S25 Plus op een tafel met het scherm aan.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S26 – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S26 Plus – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S26 Ultra – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy S25 FE – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – Beveiligingsupdate van juni 2026
  • Samsung Galaxy Watch 8 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy Watch 7 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy Watch Ultra – Beveiligingsupdate van mei 2026

Bedankt voor de tips, Henry, Geert en Georg!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

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