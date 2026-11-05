Sony steekt iconische walkman-koptelefoon in modern jasje

Sony heeft een wel heel opvallende koptelefoon officieel uit de doeken gedaan: de MDR-3R. Het gaat om een moderne versie van de MDR-3, die in de jaren 80 aan vele walkmans vast zat.

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Sony MDR-3R officieel

We kennen Sony van koptelefoons als de WH-1000MX6 en de WH-1000MX4C. Grote, draadloos werkende apparaten met geavanceerde functies als actieve ruisonderdrukking en de mogelijkheid om ze tegelijk aan bijvoorbeeld je smartphone en laptop te verbinden.

Ditmaal gooit de Japanse fabrikant het over een heel andere boeg. De Sony MDR-3R volgt officieel de MDR-3 op, die in 1979 (!) verscheen en jarenlang een bekend onderdeel van het straatbeeld was. Het gaat om een heel simpele, bedrade koptelefoon met een dunne hoofdband en kleine oorkussens.

Uiterlijk zijn de verschillen minimaal. In vergelijking met het origineel is de 3R wel nóg lichter (slechts 38 gram) en heeft hij een usb-c-aansluiting, zodat je hem gemakkelijk op moderne smartphones aansluit. Daarnaast zit er een afstandsbediening in de draad. Daar kun je het volume mee aanpassen, de muziek starten of pauzeren en nummers overslaan. Ook is het mogelijk om een AI-assistent te activeren. Dankzij de ingebouwde microfoon kun je zelfs telefoongesprekken voeren.

Sony belooft dat de MDR-3R ongeveer dezelfde geluidskwaliteit biedt als het origineel, al moet hij wel iets helderder klinken.

Inspelen op ‘Newtro’-trend

Sony wil met deze hoofdtelefoon inspelen op de huidige ‘Newtro’-trend. Veel mensen houden van de esthetiek uit de jaren 80 en 90 en zoeken producten die daarbij aansluiten. Daar schuilt vaak een hunkering achter naar simpelere, analoge tijden. Hoewel de MDR-3R dus wel enkele moderne snufjes heeft, ontbreken functies als ruisonderdrukking. Door de draad hoef je hem uiteraard ook niet op te laden.

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De Sony MDR-3R ligt later deze maand al in de winkel voor een adviesprijs van 59 euro. Hij wordt geleverd met oranje en blauwe oorkussens, die je gemakkelijk zelf om kunt wisselen. De verpakking is vrijwel identiek aan die van de MDR-3 decennia geleden.

Er verschijnt ook een speciale Stranger Things-editie, die een donkerdere hoofdband heeft. Daar is het logo van de Netflix-serie in verwerkt. Deze variant heeft zwarte en rode oorkussentjes. De adviesprijs ligt een tientje hoger: 69 euro dus.

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