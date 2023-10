Streamingdiensten onder spanning: duurder en veel annuleringen

De afgelopen jaren zijn er in Nederland een paar streamingdiensten verdwenen en de rest is duurder geworden. Hoelang blijft dit houdbaar?

Streamingdiensten: duurder en veel annuleringen

Met het bijwerken van ons overzicht met alle streamingdiensten in Nederland viel er het een en ander op. Allereerst de prijsverhogingen, want praktisch elke streamingdienst is duurder geworden. Voor onder andere Netflix, Disney Plus, Videoland en MUBI betaal je vergeleken met twee jaar geleden twee euro per maand meer. Heb je deze vier diensten allemaal, dan gaat dat om bijna honderd euro per jaar extra.

Daarnaast zijn er streamingdiensten verdwenen. Hayu voor realityseries – zoals Keeping up with the Kardashians – is nu een kanaal op Amazon Prime Video. De series en films van Ziggo Go worden niet meer aangeboden, omdat de paar hits die het bedrijf had nu bij HBO Max en SkyShowtime te vinden zijn.

Ook de plannen van toen zijn inmiddels flink veranderd. Viaplay kondigde bij de lancering trots aan verschillende Nederlandse series en films te maken, maar die zijn allemaal geschrapt. HBO Max begon met stapels toffe HBO Max Originals, maar die zijn grotendeels geannuleerd. Alles om te besparen in de kosten.

Zwaardere tijden

Deels heeft dat te maken met inflatie, maar streamingdiensten hebben het ook op andere vlakken moeilijker. Rond de coronalockdowns groeiden deze partijen razendsnel, maar toen iedereen gewoon weer naar kantoor en school ging werd er veel minder gebinged. Ook is er meer concurrentie op de streamingmarkt. Zo hebben HBO Max en SkyShowtime zich in Nederland aan het aanbod toegevoegd.

De vraag is hoelang dit nog houdbaar blijft voor streamingdiensten die het puur van het streamen moeten hebben. Amazon verdient bijvoorbeeld voornamelijk geld met zijn webwinkel en clouddiensten, en ziet Prime Video als een manier om mensen een Amazon-account te laten maken en met Prime te verleiden om aankopen te doen zonder verzendkosten. Daarom wordt Prime Video nog steeds voor 2,99 euro per maand aangeboden, terwijl Amazon bakken met geld in producties zoals The Lord of the Rings: The Rings of Power en Citadel stopt.

Onder andere Netflix en Disney Plus moeten het puur hebben van mensen die betalen om series en films te kijken. Voor Netflix betekent dit dat elke serie die niet genoeg scoort, geannuleerd wordt. Ook worden alle manieren onderzocht om meer geld te verdienen, zoals de nieuwe acties tegen het delen van wachtwoorden.

Stakingen

HBO heeft de meest drastische strategiewijziging doorgevoerd, waarbij het annuleren van al die HBO Max Originals nog maar het begin was. Eigenaar Warner Bros. Discovery zoekt het heil nu in een samensmelting tussen HBO Max en Discovery Plus, met realityshows die in kwaliteit recht tegenover de geliefde HBO-producties staan.

Daarnaast is er nog meer spanning, want schrijvers en acteurs voelen zich niet serieus genomen door de streamingdiensten. De schrijvers hebben hun staking onlangs succesvol afgerond met nieuwe contracten, maar acteurs blijven strijden voor betere voorwaarden.

Streamingdiensten denken op kosten te kunnen besparen door acteurs te scannen en later via kunstmatige intelligentie in een serie of film te stoppen. Daar krijgen de acteurs maar één dag voor betaald, terwijl veel acteurs nu al nauwelijks rond kunnen komen.

De streamingmarkt voelt als een te strak elastiek dat dreigt te knappen. Is het wel mogelijk om schrijvers en acteurs eerlijke voorwaarden te geven, maar ook veel dure series te blijven maken en de prijs voor consumenten niet nogmaals te verhogen? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk.

Streamingtips

