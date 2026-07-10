Zo zijn kinderen de dupe van schermverslaving van ouders

Nieuw onderzoek wijst erop dat intensief schermgebruik van ouders samenhangt met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het psychologisch welzijn van hun kinderen.

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Rol van ouders nog relatief onderbelicht

We weten allemaal dat overmatig schermgebruik bij (jonge) kinderen tot veel problemen kan leiden. Moeite met slaap en concentratie, minder beweging, minder sociale interacties en oog- en lichamelijke klachten. Dit zijn slechts een aantal zorgwekkende kwesties.

Hoewel ‘digitale verslaving’ en ander overmatig gebruik van bijvoorbeeld sociale media door kinderen en tieners al langer de aandacht trekt van experts in de geestelijke gezondheidszorg, is de impact van het schermgebruik van ouders op hun kinderen nog een stuk minder belicht.

Recent onderzoek gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology, richt zicht juist op de rol van ouders. Dit onderzoek vond plaats onder 600 Amerikaanse jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

Niet geheel verrassend is gebleken dat kinderen van wie de ouders continu naar een scherm turen, zich in meer of mindere mate verwaarloosd voelen. Dat kan zich op verschillende vlakken uiten. Zo rapporteerden deze jongeren volgens de onderzoekers vaker problemen op het gebied van zelfbeeld, sociale relaties en hechting.

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Vermindert schermverslaving succes kinderen?

Ook op professioneel vlak zijn kinderen mogelijk de dupe van ouders die hun telefoon te weinig neerleggen. Volgens Grant kan een veilige ouder-kindrelatie bijdragen aan eigenschappen als zelfvertrouwen en het durven nemen van gezonde risico’s. Bij kinderen die zich emotioneel minder gezien voelen, kan die ontwikkeling onder druk komen te staan.

Het durven nemen van gezonde risico’s wordt vaak gezien als een eigenschap die kan bijdragen aan persoonlijk en professioneel succes. Dat betekent niet dat het latere succes van kinderen al vastligt, maar wel dat de ouder-kindrelatie een belangrijke rol kan spelen in hun ontwikkeling.

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Techno-interferentie

De studie geldt als een van de meest uitgebreide onderzoeken naar hoe kinderen het technologiegebruik van hun ouders of verzorgers ervaren en welke invloed dat kan hebben op de ouder-kindrelatie. Dat verschijnsel wordt ook wel ’techno-interferentie’ genoemd: momenten waarop een apparaat de aandacht opeist tijdens persoonlijk contact.

Volgens onderzoekers kan juist die voortdurende, ogenschijnlijk kleine afleiding de kwaliteit van relaties aantasten. Zo gaf bijna de helft van de Amerikaanse tieners in een eerder onderzoek uit 2024 aan dat hun ouders tijdens gesprekken of sportwedstrijden regelmatig werden afgeleid door hun telefoon. Fysiek zijn ze aanwezig, maar met hun aandacht ergens anders.

De onderzoekers benadrukken overigens niet dat ieder gebruik van een smartphone schadelijk is. Het gaat vooral om situaties waarin apparaten structureel de aandacht voor het kind verdringen.

Is er in jouw huishouden iemand die wel wat minder schermtijd kan gebruiken? En heb jij tips of trucjes die daarbij zouden kunnen helpen? Laat het hieronder aan ons weten.