Let deze zomer extra goed op deze 6 phishing-aanvallen

De beste manier om jezelf en de mensen om je heen te beschermen tegen phishing, is kennis. Daarom vertellen we voor welke phishing-aanvallen je deze zomer extra alert moet zijn.

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Phishing zomer 2026: let hier extra op

Phishingaanvallen zijn vaak zo realistisch dat ze niet te herkennen zijn als kwaadaardig. Daarom is het belangrijk dat je weet wat er speelt. De Fraudehelpdesk verzamelt gelukkig meldingen van mensen die te maken hebben met phishing, om op deze manier iedereen te waarschuwen. Zo weten we waar je deze zomer extra alert op moet zijn.

1. Helpdesk van Google

Mensen melden tegenover de Fraudehelpdesk dat ze telefoontjes krijgen die van de Google-helpdesk lijken te komen. De beller aan de andere kant van de lijn waarschuwt je over verdachte activiteiten rondom je Google-account.

Je wordt door de beller vervolgens verleid om het account beter te beveiligen, wat natuurlijk goed klinkt. Toch wil de beller op deze manier vooral jouw account overnemen. Bijvoorbeeld door je 2FA-code te vragen. Als iemand een 2FA-code aan de telefoon vraagt, moet je meteen ophangen.

2. Pas op bij Booking

Ga je deze zomer op vakantie en heb je via Booking een hotel geboekt? Dan is er een grote kans dat kwaadwillenden achter je aan gaan. Die proberen bijvoorbeeld via WhatsApp berichten naar je sturen, waarin verificatie van je betaalgegevens wordt gevraagd.

Een groot probleem is dat dit soort berichten enorm betrouwbaar ogen, omdat de precieze data van je verblijf worden genoemd. Krijg je berichten die je niet vertrouwt, neem dan contact op met Booking of met het hotel waar je een kamer hebt geboekt.

3. Knab vervelend

Als klant bij de bank Knab moet je deze zomer ook extra alert zijn. Mensen melden dat ze worden gebeld, waarbij oplichters zich voordoen als de bank. Je ziet zelfs het telefoonnummer van de bank op het scherm van je telefoon verschijnen. De nepmedewerker vraagt je naar een website gaan om jezelf te verifiëren en een qr-code te scannen.

De oplichter kan erg overtuigend klinken doordat die al wat persoonlijke informatie van je in handen heeft. Het is belangrijk om te onthouden dat Knab nooit zal vragen om je pincode, om geld over te maken naar een ‘veilige rekening’ of om een programma op je computer te installeren.

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4. De Fraudehelpdesk zelf?

Omdat de Fraudehelpdesk wordt gezien als een betrouwbare partij, maken kwaadwillenden handig gebruik van dit imago om mensen op te lichten. Zo worden mensen gebeld waarbij iemand zich doet als de Fraudehelpdesk en ze zogenaamd waarschuwt over hoe er bijvoorbeeld een creditcard op hun naam is aangevraagd. Er wordt dan gevraagd om een programma op de computer te installeren, zodat er meegekeken kan worden. Zoiets zou de Fraudehelpdesk nooit vragen.

5. PayPal

Ook automatische telefoontjes worden nog steeds gepleegd. Als je zo’n oproep opneemt, dan hoor je een robotstem met een keuzemenu. Het lijkt dan alsof het telefoontje van bijvoorbeeld PayPal komt, waarna je een betaling goed moet keuren. Na enkele keuzes gemaakt te hebbe, word je doorverbonden met een echt persoon, die op deze manier al weet dat je interesse hebt. Het advies is om direct op te hangen als je een geautomatiseerd telefoontje krijgt.

6. Visum of ETA

Zeker deze zomermaanden moet je extra opletten bij aanvragen van een visum of ETA. Daar gaan vaak schimmige partijen tussenzitten die je op deze manier allerlei persoonlijke informatie geeft, terwijl je kunt fluiten naar het daadwerkelijke document. De Fraudehelpdesk meldt dat op dit moment vooral mensen voor een ETA de mist in gaan, omdat dit document sinds een tijdje verplicht is als je op vakantie gaat naar het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook informatie krijgt over verdere acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware, virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.