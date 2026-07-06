OnePlus in 2026: is de fabrikant uit Nederland vertrokken?

Er heerst anno 2026 een ietwat griezelige stilte rond OnePlus. Het bedrijf heeft al tijden geen nieuwe producten uitgebracht in Nederland, maar nam ook nog niet officieel afscheid. Dit weten we nu.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo staat OnePlus er in 2026 voor

Wie even vlug op de website van OnePlus kijkt, ziet niets vreemds. Er zijn nog altijd diverse smartphones, smartwatches en tablets te vinden. Pas als je er eentje wil bestellen, blijkt dat er iets mis is. Veruit de meeste producten zijn niet leverbaar. De knop ‘Koop nu’ is vervangen door een knop met de tekst ‘Houd mij op de hoogte’.

Maanden geleden al lazen we het gerucht dat OnePlus Europa verlaat. Het bedrijf zou financiële problemen hebben en zich alleen nog op thuisland China willen richten. Het vreemde is dat OnePlus zelf niets van zich heeft laten horen. Daardoor verkeren we in een rare situatie. Officieel is de patiënt nog in leven, maar hij ligt wel duidelijk aan de beademing.

Om je een kijkje achter de schermen te geven: Android Planet communiceert regelmatig met de pr-afdelingen van smartphonefabrikanten. Zij sturen ons persberichten, beeldmateriaal en vaak ook reviewexemplaren van nieuwe producten. De Nederlandse pr-tak van OnePlus is echter al enige tijd geleden ontmanteld. We kunnen daardoor ook geen vragen meer stellen.

De OnePlus 15R

Een ander teken aan de wand is dat OnePlus al lange tijd geen nieuwe producten in zijn webshop heeft geplaatst. De OnePlus Nord 6 kun je wél bestellen bij sommige webwinkels, maar is nooit officieel aangekondigd. Datzelfde geldt voor de OnePlus Watch 4. Er wordt dus geen reclame voor gemaakt, maar je kunt ze via omwegen gewoon kopen. Dat is heel gek.

Dat OnePlus stervende lijkt, zie je ook op de Duitse website van het bedrijf. Daar verscheen vorige week een bericht dat klanten aanraadt om voor producten van Oppo te kiezen. Dat doe je natuurlijk niet als je van plan bent om zelf nog nieuwe smartphones en andere gadgets te lanceren.

Zoals je misschien weet is Oppo een zusterbedrijf van OnePlus. Geruchten stellen dat OnePlus uiteindelijk een (regionaal) submerk van Oppo zal worden. Zeker weten doen we dat echter nog niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat betekent dit voor bestaande smartphones?

Loop jij momenteel met een smartphone van OnePlus rond en zweet je na het lezen van dit artikel peentjes? Dat is nergens voor nodig. De OnePlus 15 bijvoorbeeld blijft een prima smartphone en ontvangt ook nog jarenlang updates. Als er een probleem is met je toestel kun je gewoon aankloppen bij het verkooppunt.

Dat gezegd hebbende: de kans dat de OnePlus 16 nog (officieel) naar Nederland komt, lijkt inmiddels bijzonder klein. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Wil je niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!