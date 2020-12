Als je providers en fabrikanten mag geloven, is 5G nu al hartstikke snel en doe je er goed aan een 5G-smartphone te kopen. Zo profiteer je van het beste mobiele internet. Maar wat heb je aan 5G als de praktijk uitwijst dat het niet sneller is dan 4G? Redacteur Rens is daarom kritisch op de hype.

Een misleidende start

Nederland heeft sinds de zomer een 5G-netwerk. 5G volgt 4G op en moet sneller mobiel internet mogelijk maken, met een kleinere vertragingstijd en ondersteuning voor veel meer mobiele apparaten tegelijk. Vodafone, T-Mobile en KPN bieden 5G aan, waar je wel een geschikte smartphone voor nodig hebt. Steeds meer merken bieden 5G-toestellen aan. Providers en fabrikanten steken ontzettend veel geld in het promoten van 5G, in de hoop dat je het gaat gebruiken.

Dat ga je ongetwijfeld doen, want 5G-smartphones dalen in prijs en op niet al te lange termijn zal de feature in bijna alle toestellen zitten. Providers kunnen een toeslag vragen voor toegang tot hun 5G-netwerk, maar bieden het op dit moment vooral zonder meerprijs aan. Alles voor een vliegende start.

Ik volg de ontwikkelingen rondom 5G met veel interesse, maar vind dat het nieuwe mobiele netwerk vooral misleidend van start is gegaan.

5G is nog niet sneller dan 4G

Wat ik vooral misleidend vind, is dat belanghebbende partijen graag vertellen dat je nú 5G moet gebruiken als je het snelste internet wilt. Maar kijk je naar de frequenties die 5G gebruikt, dan weet je dat 5G niet tot nauwelijks sneller kan zijn dan 4G.

Een uitgebreide praktijktest van mijn gewaardeerde concullega Arnoud Wokke van Tweakers geeft dezelfde uitkomst: 5G is vaak niet sneller dan 4G.

Ondanks dat 5G nog niet tot nauwelijks beter is dan 4G, scheppen providers graag op over hun 5G-netwerken. Zo leidde een onafhankelijk onderzoek van Umlaut deze week tot ronkende persberichten van de drie grote providers. ‘Het nieuwe 5G-netwerk van KPN is het beste in Nederland’, ‘KPN heeft snelste 5G-netwerk van Nederland’, ‘Vodafone-klanten ervaren de beste dekking en laagste latency’ en ‘5G van T-Mobile biedt beste dekking volgens de mobiele netwerktest’.

Vodafone-directeur geeft misleiding toe

Interessant vond ik een pikante uitspraak van Vodafone Group-directeur Nick Read. Hij zei half november in gesprek met analisten dat de manier waarop Vodafone in Nederland 5G aanbiedt, mensen misleidt. Dit omdat Vodafone Dynamic Spectrum Sharing (DSS) gebruikt, waarbij 5G werkt via een frequentie die ook voor 4G gebruikt wordt. Read: “Het is effectief jou een 5G-symbool laten zien, maar 4G-prestaties geven. Wat wij hebben gezegd als bedrijf is: dat willen we niet, want het is misleidend voor consumenten en bedrijven. Wat je wilt is 5G op de juiste manier gebouwd, met echte 5G-prestaties.”

Een woordvoerder van Vodafone was er daarna trouwens snel bij om de directeur te corrigeren. 5G via DSS is wel degelijk echte 5G, want koepelorganisatie GSMA heeft dat in het verleden afgesproken en TNO heeft het getoetst. Dat kan zo zijn, maar Reads argumentatie sluit meer aan bij mijn mening.

5G-logo bij 4G-internet

Een 5G-logo laten zien bij een 4G-verbinding is geen metafoor; het gebeurt echt. Met name smartphones van Xiaomi, zoals de Poco F2 Pro, en modellen van Oppo en OnePlus doen dit bij Vodafone en T-Mobile. Dit komt eenvoudig gezegd omdat het 5G-modem in de smartphone zichzelf voor de gek houdt. En dat komt weer door eerder gemaakte regels van de GSMA, meldde Tweakers onlangs.

Het kan dus dat jij een 5G-icoontje in de statusbalk ziet staan, maar gebruikmaakt van een 4G-verbinding. Tweakers vroeg de providers of het klopt (ja) en of ze er iets aan gaan doen (nee). Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekijkt naar aanleiding van deze bevindingen of het iets kan of moet doen. Ik ben benieuwd.

5G-smartphones ondersteunen geen 5G

Wat trouwens ook niet goed is voor de marketing van 5G-smartphones, is dat sommige 5G-modellen nog helemaal geen 5G ondersteunen. Dit probleem treft vooral Vodafone-klanten. Toestellen als de Motorola Moto G 5G en Moto G 5G Plus kunnen vanwege een technische oorzaak ‘nog’ niet overweg met Vodafone’s 5G-netwerk. iPhones hebben dit probleem overigens niet.

Lang verhaal kort: 5G wordt de hemel in geprezen, maar is nog nauwelijks sneller dan 4G. Ik vind sommige regels van de GSMA ook opmerkelijk, alsof ze gemaakt zijn om zoveel mogelijk mensen 5G voor te schotelen.

Nog jaren geduld

5G wordt pas echt interessant als de 3,5GHz-frequentie beschikbaar komt. Dat gebeurt pas in de herfst van 2022, als de overheid de frequentie niet meer nodig heeft voor spionagedoeleinden en ‘m veilt aan providers. Via de 3,5GHz-frequentie kan 5G de futuristische up- en downloadsnelheden bieden waar we al jaren naar uitkijken. Tot die tijd is 5G vooral een hype met weinig praktisch nut.

