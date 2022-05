Dit zijn de 5 smartphones met de beste camera’s van dit moment

Wat is nou de beste camerasmartphone? Dat is lastig om zo direct te zeggen, want fabrikanten richten zich op verschillende aspecten. In dit overzicht op Android Planet vind je de vijf smartphones met de beste camera van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 5 smartphones hebben de beste camera’s

Smartphones heb je in allerlei vormen, maten en prijsklassen. De ene fabrikant richt zich op het design, de andere op de accu en oplaadsnelheid of de rauwe processorkracht. Ook camera’s worden steeds belangrijker. Toestellen zitten bomvol met meerdere lenzen en grote sensoren. Vooral in het lager geprijsde segment zien we regelmatig onnodige camera’s, maar gelukkig is dat wel anders bij wat duurdere toestellen en smartphones in het topsegment.

Ben je op zoek naar de beste camerasmartphone, dan moet je flink in de buidel tasten. Fabrikanten gebruiken de meest geavanceerde hardware en technologie alleen in hun toptoestellen. In dit artikel vind je een overzicht van vijf smartphones met de beste camera’s van dit moment op willekeurige volgorde – inclusief de beste prijzen. Fabrikanten richten zich op enkele specifieke functies; je moet dus zelf bepalen welke voor jou belangrijk zijn.

We richten ons voornamelijk op de prijzen van de toestellen in combinatie met een abonnement. Het is namelijk meestal voordeliger om een high-end smartphone met een contract aan te schaffen. Je bespaart dan al snel tot honderden euro’s op de adviesprijs.

1. Samsung Galaxy S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra is dé krachtpatser van Samsung en biedt op elk gebied de beste prestaties. Zo is het scherm maar liefst 6,8 inch groot, bevat afgeronde schermranden en een hoge resolutie, waardoor alles er perfect uitziet. Die prachtige schermweergave komt ook door het kleurrijk amoled-paneel en maximale ververssnelheid van 120Hz.

In de behuizing is de S Pen verstopt, waarmee je snel aantekening en notities kunt maken. Er is een eigen processor aanwezig en met de ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen kun je elke taak aan. De accu is 5000 mAh groot en opladen gaat met maximaal 45 Watt.

Op zoek naar de beste camerasmartphone om mee te zoomen? Dan is de S22 Ultra de onbetwiste winnaar. Het toestel bevat namelijk twee zoomcamera’s, waarmee je objecten tot maar liefst tien keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. De andere camera’s gebruik je voor normale kiekjes of voor plaatjes in een wijdere hoek.

→ Lees ook: Samsung Galaxy S22 Ultra camerareview

→ Lees ook: review Samsung Galaxy S22 Ultra

Beste prijzen Samsung Galaxy S22 Ultra

De S22 Ultra heeft een instapprijs van 1249 euro voor het basismodel. Inmiddels kost het toestel los nog 1157 euro bij Mobiel.nl, check daarvoor ook onze prijsvergelijker.

De S22 Ultra combineren met een abonnement? Het toestel zelf kost je nog zo’n 1000 euro bij een abonnement naar keuze via Belsimpel. Natuurlijk kun je ook direct bij jouw favoriete providers terecht:

2. Google Pixel 6 Pro

Natuurlijk kan de Google Pixel 6 Pro ook niet ontbreken in deze lijst. Google staat immers bekend om zijn goede algoritmes en software, waardoor elke foto er prachtig uitziet. Ook kun je aan de slag met leuke functies zoals de ‘magische gum’. Hiermee kun je een ongewenst persoon of object uit een foto verwijderen.

De primaire camera heeft een sensor van 50 megapixel. Net als veel andere toestellen in dit overzicht wordt er standaard gebruik gemaakt van pixel binning. Daarbij worden meerdere pixels samengesmolten tot een enkele. Zo krijg je bij de Pixel 6 Pro foto’s met een resolutie van 12,5 megapixel. Een prachtig gebouw, landschap of groep vrienden vastleggen? Dan gebruik je de 12 megapixel-ultragroothoekcamera. Ook bevat deze smartphone een telelens, waarmee je tot vier keer optisch kunt zoomen.

Ook over de overige hardware van deze Pixel 6 Pro hebben we geen klachten. Die bestaat uit de snelle Tensor-chip en veel werk- en opslaggeheugen. Het scherm is ook een pracht om naar te kijken. Er is gekozen voor een amoled-paneel van 6,7 inch met een hoge resolutie en een 120Hz-ververssnelheid. Dat alles is verpakt in een kenmerkende behuizing met een groot horizontaal camera-eiland.

De laatste grote plus van dit toestel is natuurlijk de kale software-ervaring. Google levert het toestel met een kale versie van Android. Hierdoor krijg je de software zoals Google het bedoeld heeft. Tevens rolt de fabrikant vier jaar lang Android-updates uit en ook nog eens vijf jaar beveiligingspatches.

→ Lees ook: Google Pixel 6 Pro review

Beste prijzen Google Pixel 6 Pro

De adviesprijs van het instapmodel van de Google Pixel 6 Pro bedraagt 899 euro. Op het moment van schrijven kun je ‘m oppikken bij Belsimpel voor 870 euro. Bekijk voor de beste deals natuurlijk de Pixel 6 Pro prijsvergelijker.

Via die (web)winkel kun je de Google Pixel 6 Pro ook combineren met abonnementen van alle grote providers. Op zoek naar de beste prijs, check dan onderstaande links:

3. Xiaomi 12 Pro

De Xiaomi 12 Pro is hét 2022-vlaggenschip van de bekende Chinese fabrikant. De batterij van 4600 mAh laad je razendsnel op met maximaal 120 Watt. Onder de motorkap zien we een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip met meer dan genoeg werkgeheugen.

Het scherm is 6,7 inch groot, kan meer dan een miljard kleuren weergeven en is ook erg soepel in gebruik dankzij de hoge ververssnelheid. Je hebt keuze uit drie kleuren en de finish beschikt over een vingerafdrukbestendige afwerking.

Uiteraard draait het toestel op Android 12 met daaroverheen de eigen MIUI-schil van Xiaomi. In de toekomst kun je ook nog eens drie Android-updates verwachten en vier jaar beveiligingspatches.

Op de achterkant vind je een drietal camera’s, elk van 50 megapixel. Daarmee schiet je normale kiekjes of kun je net wat meer vastleggen in een wijdere hoek. De derde camera gebruik je om wat te zoomen. Ook zet de fabrikant hoog in op de cameraprestaties in mindere lichtomstandigheden.

→ Lees ook: Xiaomi 12 Pro review

Beste prijzen Xiaomi 12 Pro

Xiaomi vraagt 1099 euro voor de 12 Pro, maar inmiddels is de prijs flink gezakt. Zo kun je terecht bij Mobiel.nl en Belsimpel voor een los toestel vanaf 974 euro.

Bij Belsimpel kun je ook terecht om de Xiaomi 12 Pro met abonnement af te sluiten:

Ook kun je direct terecht bij verschillende providers zelf:

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro is onlangs gepresenteerd en biedt het beste van de fabrikant op dit moment. Zo kun je denken aan een krachtige processor, veel geheugen en een prachtig scherm. Dat is twee keer gekalibreerd, waardoor kleuren er op elk moment goed uitzien. Het toestel draait op Android 12 met de kenmerkende OxygenOS-schil. Dat is een vrij kale skin, maar de laatste generaties zien wel wat meer invloeden van fabrikant Oppo. Beide bedrijven vallen namelijk onder hetzelfde moederbedrijf, waardoor ze intensief samenwerken.

Naast de frontcamera in het gaatje in het scherm vind je op de achterkant nog eens drie camera’s. Een fijn gegeven is dat OnePlus is afgestapt van onnodige camera’s die we bij vorige modellen wel altijd zagen. De hoofdcamera (50 megapixel) gebruik je voor de standaardkiekjes, maar zoomen is ook wat mogelijk. Dat gaat met de telelens en kan optisch tot 3,3 keer. Natuurlijk kun je wel wat verder zoomen net als met de andere toestellen, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit.

De groothoeklens heeft tot slot een resolutie van 50 megapixel, waardoor je elk detail vastlegt. Er is weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad aan onder andere het vastleggen van natuurgetrouwe kleuren. Een leuke gimmick is dat je met dit toestel ook foto’s kunt maken in een hoek van 150 graden.

→ Lees ook: OnePlus 10 Pro review

Beste prijzen OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro is pas net op de markt dus van een fijne prijsdaling bij de aanschaf van een los toestel is nog geen sprake. Zie ook onze vergelijker voor alle prijzen.

Wel kun je veel geld besparen op de aanschafkosten van de 10 Pro als je hem koopt in combinatie met een abonnement. Check voor de beste deals onderstaande directe links. Afsluiten van je abonnement doe je dan via winkels als Belsimpel en Mobiel.nl.

5. Oppo Find X5 Pro

In deze lijst van beste camerasmartphones kan de Oppo Find X5 Pro natuurlijk niet ontbreken. Het elegante toestel valt direct op door zijn chique uiterlijk. Dat komt mede door zijn behuizing van wit of zwart keramiek.

Net als de andere toestellen in dit overzicht beschikt de Oppo Find X5 Pro over de beste hardware van dit moment. Zo laad je ‘m op met maximaal 80 Watt via een kabel. Een oplader vind je trouwens nog gewoon in de doos. Ook Android 12 is standaard van de partij en updates worden jarenlang uitgerold. In de toekomst krijgt het toestel nog Android 13, 14 en 15.

Net als bij de OnePlus 10 Pro is de samenwerking aangegaan met Hasselblad. Dat zien we terug bij de vier camera’s die aanwezig zijn. Selfies maak je met de 32 megapixel-camera aan de voorzijde. Er zijn verschillende glazen elementen gebruikt voor de lenzen, waardoor vervorming nauwelijks optreedt.

Ook is er een speciale chip aanwezig voor de verwerking van foto’s en video’s. Al met al kun je aan de slag met de hoofdcamera van 50 megapixel of groothoeklens van eveneens 50 megapixel. Wat zoomen is tot slot ook mogelijk dankzij de telelens (13 megapixel).

→ Lees ook: Oppo Find X5 Pro review

Beste prijzen Oppo Find X5 Pro

De Oppo Find X5 Pro is het duurste toestel in deze top 5, want de fabrikant vraagt 1299 euro voor het instapmodel. Wel is daarbij ook standaard 256GB interne opslag aan boord. Op zoek naar een los toestel check dan Belsimpel, daar kost ‘ie 1216 euro.

Bij een abonnement van provider Vodafone is het toestel het meest betaalbaar. Daarvoor kun je ook terecht bij Belsimpel:

De Find X5 Pro is echter ook bij veel providers zelf direct te koop, natuurlijk met abonnement. Voor de beste deals bij Vodafone, KPN, Tele2 of T-Mobile check je:

Houd onze website in de gaten voor het laatste Android-nieuws. Abonneer je ook even op onze nieuwsbrief en download onze gratis Android Planet-app!